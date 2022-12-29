Duy Beni Erken Final Yaptı Ama Rabia Soytürk ile Caner Topçu Öne Çıktı

Bir gençlik dizisi olarak yayın hayatına başlayan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesi 2022 senesinde yaz döneminde seyirci ile buluşmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Dizide Caner Topçu ile Rabia Soytürk ikilisi buluşmuş ve seyirci grubu ikilinin uyumlarını çok beğenmişti. Hikaye 20 bölüm sürmüş ve dizi kasım ayının ortalarında son bulmuştu. Diğer taraftan gençlik dizisi olan Duy Beni isimli televizyon dizisi projesinin pek çok izleyici grubunun belleğinde yer edindiği de bir gerçek.

20 bölüm süren senaryo boyunca Caner Topçu ile Rabia Soytürk ikilisi çok başarılı bir oyunculuk performansı ortaya koymuş ve sosyal medyada iyi bir dizi çifti olarak gündem olmuştu. Dizi projesi her iki oyuncuya çok olumlu anlamda yansımış ve bu dizi sayesinde Caner Topçu ile Rabia Soytürk'ün popülerlikleri artmıştı. Dizinin final yapmasa ardından hem Rabia Soytürk hem de Caner Topçu birbiri ardına teklifler aldı ve bir seçim yaptı.

Kariyer hayatı adına çok güçlü ve önemli bir karar alan ünlü oyuncu Rabia Soytürk 2023 senesi için yeni projesini seçti ve tekrardan dizi setlerine dönmeye karar verdi. Veda Mektubu isimli dizi projesinde çok önemli isimler ile başrolde bulunan ünlü oyuncu Rabia Soytürk Kanal D'de performans sergileyecek.

Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay ,Emre Kıvılcım, Selim Bayraktar ve Hazar Motan gibi ünlü oyuncular ile beraber Veda Mektubu isimli dizinin başrolünde performans sergileyecek olan genç oyuncu Rabia Soytürk, Aslı isimli karaktere hayat vererek sevenleri ile buluşacak. Dizi projesinin her bir projesinin etkili bir çıkışa imza atması ile dikkat çeken Kanal D, merak içerisinde izleniyor. Seyirci grubu Veda Mektubu’nun beğenilme şansının da yüksek olduğunu düşünüyor ve Rabia Soytürk'ün dizide hayat vereceği karakter de merak ediliyor.

Genç oyuncu Rabia Soytürk gibi Caner Topçu da Duy Beni isimli gençlik dizisi projesinde kariyerleri adına çok önemli kazanımlar elde etmiş ve büyük başarılar sağlamıştı. Barbaros dizisinde etkili performans sergileyerek gündem olan genç oyuncu 2015 yılından bu yana çeşitli yapılarda rol almaya devam ediyor. Caner Topçu'nun Duy Beni dizisiyle bu kadar çok ilgi çekmesi ise 2022 senesinde gerçekleşen bir olay olmuştu.

Caner Topçu Barbaroslar dizisi ile dikkat çekmiş ve daha sonra bir gençlik projesi olarak adından söz ettiren Duy Beni isimli diziyle bir anda popüler olmuştu. Daha sonra yapımcılardan birbiri ardına teklifler almaya başlayan ünlü oyuncu bu defa bir sinema projesine yer alacak ve performans sergileyecek. Başka Türlü Aşk isimli sinema filminde rol alacak olan Caner Topçu, bu gelişme ile adından söz ettirdi. Söz konusu film projesinin 2023 senesinin ilk günlerinde sete çıkacağı da öğrenirdi. Caner Topçu, Özge Yağız ile başrolü paylaşacak ve Fenerbahçe aşığı olan bir karaktere hayat verecek. Film projesinde hem Aşkın etkileyici bir hikayesi hem de futbol fanatizmi anlatılacak. Genç oyuncunun almış olduğu tekliflere bakıldığında Caner Topçu'nun çok farklı sürprizler ile hayranlarına müjdeler vereceği düşünülüyor.