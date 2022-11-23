Şekerbank Şart Aramdan Kefilsiz Olarak 100 000 TL Tutarlı Kredi Sunuyor! Aylık Ödeme Yapılmıyor

Şekerbank şart aramadan kefil gerektirmeyen 100 bin lira tutarlı kredi imkânı sunuyor. Aylık ödeme yapılmıyor. Onayı Şekerbank hemen veriyor. Ayrıntılar yazımızda…

Şekerbank, 100 bin lira tutarlı kredi kampanyasını başlattı. Kefilsiz olarak şart aranmaksınız verilen bu kredilerde isteyen vatandaşlar aylık ödeme yapmadan geri ödeme yapabilecek. Banka üzerinden verilen bu kredi kampanyasına ait bilgiler internet sitesi üzerinden açıklandı. Kredi almak isteyen vatandaşlar, en yakın Şekerbank şubelerine giderek başvurularını yapabilir. Banka başvuru yapan kişilere onay verdiğinde 36 ay vadeli işlem yapacak. Emekli olan ve herhangi bir işyerinde çalışanların yanı sıra devlet kurumunda çalışanlar da düşük faiz oranlı kredi imkanından faydalanabilecek.

Şekerbank Kredi Başvurusu

Banka üzerinden verilecek krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile giderek başvuru yapabilirler. Şube üzerinden yapılacak başvurular genel müdürlük tarafından onaylanır. Genel müdürlük tarafından onaylanması nedeni ile süreç birkaç gün sürebilir. Sürecin sonunda SMS ile başvuru sahibine bilgilendirme yapılır. Kredi onayı alınması durumunda 100 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredi için hemen işlem yapabilirsiniz. İsteyen müşteriler ise ödemeyi 3 ay erteleyebilir. Banka üzerinden verilen bu kredi kampanyasında uygun faiz oranları uygulanır.

Kredi kampanyalarında Şekerbank tarafından yapılan kredilerde en çok emekli vatandaşlar tercih ediyor. Zira emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını Şekerbank üzerinden almaları neticesinde düşük faiz oranlı ve yüksel limitli kredi kullanabiliyor. Emekli maaşını banka üzerinden alan müşterilere 36 ay vade tanınırken, diğer bankalara olan borçlar, kredi kartı borçları ödenmesinin yanı sıra banka promosyonlarından da faydalanabiliyor.

Emekli maaşlarını Şekerbank üzerine taşıyan vatandaşlar için banka promosyonu da devreye giriyor. Emekli promosyonu alabilmek için farklı bankalarda maaş ödemesi alan emekliler, emekli maaşlarını Şekerbank üzerine taşıyarak bu imkândan faydalanabilir. Maaş taşıması yapıldıktan sonra ilk maaş çekiminden sonraki zamanlarda promosyon hakkına sahip olabilirsiniz. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız emekli maaşınızı banka üzerine taşıyabilirsiniz.