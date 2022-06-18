Ziraat Bankası Önemli Açıklama Yayınladı! TC Vatandaşlarını İlgilendiriyor

Ziraat Bankası yeni yaptığı kampanyanın duyurunu önemli olarak yayınladı! Uygun faizlerle 20.000 TL'ye kadar verilen kredi için limitleri 50.000 TL'ye kadar çıkardı. Başvuru yapan bireysel müşterilerin anında kredi onayı alacakları bu kampanyadan yararlanmak isteyenlere, hemen sonuç verilecek ve özellikle banka hesabı olması durumunda kredi onaya düşecek! Kredi imkanından faydalanmak isteyenlere hızlı ve anında sonuç verilmektedir. Kredi alacak kişilere, uygun kredi kampanyasından yararlanmaları durumunda, anında kredi imkanı sağlanacaktır.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak isteyenler için başvuru yapmak isteyenlere, uygun faizlerle kredi verilmektedir. Ziraat bankası ihtiyaç kredisi kampanyası bireysel olan müşterilere uygun faizlerle kredi vereceklerdir. İhtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra hemen işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu...

Banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, size en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgeniz ile işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredilerini kendi hesaplarına atmaları için internet bankacılığı kredisine başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapmak için banka hesaplarınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, kredinizi hemen hesabınıza yatırabilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Başvuru yapmak isteyenlere hemen ödemeli kredi imkanı sunulacaktır. 3 Ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi için başvuru yapacak olan kişilere, banka hemen destekli olarak kredi vermektedir.

Ziraat Bankası kredi kampanyasına katılmak için 36 ay vadeye kadar krediler banka şubelerinden de verilmektedir. Size en yakın banka şubesinden işlemlerinizi yapabilecek ve kimlik, gelir belgesi vermeniz durumunda ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

Emekliye Kredi...

Ziraat bankası yaptığı açıklamada emekliyi de düşündü. Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunulacaktır. İhtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi imkanından faydalanmak isteyenlere, hemen ödemeli kredi imkanı sunulmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen başvurunuzu yapacak onaylanan tutar kadar krediyi de aynı gün içinde hesabınıza yatıracaksınız. Ziraat Bankası emekl olan kişilere sadece kredi değil, 750 TL emekli promsoyonu da vermektedir. Bu işlemleri yapmak için emekli maaşı alan kişinin yaşı 75 yaşına kadar olması gerekmektedir.