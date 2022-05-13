DUP, Kuzey İrlanda'nın Brexit Sonrası Ticaret Konusundaki Yeni Yasama Organını Engelleyecek

Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlikçi Partisi (DUP), İngiltere tarafından yönetilen eyaletin yeni seçilen yasama organını kapatacak bir hareketle, Kuzey İrlanda Meclisi için bir konuşmacının seçilmesini engelleyeceğini söyledi.

Bir Kuzey İrlanda gazetesi olan News Letter'a yaptığı açıklamada, parti lideri Jeffrey Donaldson Cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık bölgedeki Brexit sonrası ticareti yöneten Kuzey İrlanda Protokolü'nü değiştirene kadar bir konuşmacıyı desteklemeyeceğini veya bakanları aday göstermeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta bölgenin en büyük partisi olarak yerini İrlandalı milliyetçiler Sinn Féin'e kaptıran DUP, bir yürütmenin kurulmasını engelleyeceğini söylemişti.

Açıklamada, "Bugün DUP, Meclis'te bir konuşmacının seçilmesini desteklemeyecek" dedi.

Kuzey İrlanda'daki Sinn Féin'in lideri Michelle O'Neill, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını destekleyen DUP'un halkı gelmeyerek cezalandırdığını söyledi.

Twitter'da "Brexit karmaşası için halkı fidye için utanç verici bir şekilde tutuyorlar" dedi.

"Bugün, insanların cebine para koymak ve sağlık hizmetimizi düzeltmeye başlamak için bir Yönetici oluşturmamız gereken gün."

Güç paylaşımı

Kuzey İrlanda'daki başlıca İrlandalı milliyetçi ve İngiliz sendikacı rakipleri, bölgede 30 yıldır akan mezhepsel kanı büyük ölçüde sona erdiren 1998 Hayırlı Cuma barış anlaşmasının şartları altında iktidarı paylaşmak zorundalar.

Bloklar arasındaki güç paylaşımı, her iki tarafın da topluluklar arası bir hükümet seçmeden önce bir konuşmacı üzerinde anlaşmasını gerektirir. Meclis hoparlör olmadan tam olarak çalışamaz.

Kuzey İrlanda Protokolü ile ilgili sendikacı kaygıların sadece siyasi bir kavga olmadığını söyleyen Donaldson, protokolü "son 25 yılda Kuzey İrlanda'da varılan her anlaşmanın temelini oluşturan ilkelere doğrudan bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

İngiltere AB'den ayrıldığında, Başbakan Boris Johnson'ın hükümeti, AB üyesi İrlanda ile açık sınırı göz önüne alındığında, Kuzey İrlanda'yı AB'nin tek pazarı ve gümrük birliği içinde etkili bir şekilde bırakan bir anlaşmayı kabul etti.

Bu, İngiltere'nin geri kalanı ile Kuzey İrlanda'daki İngiliz yanlısı toplulukların Birleşik Krallık'taki yerlerini aşındırdığını söylediği eyalet arasında denizde bir gümrük sınırı oluşturdu. İngiltere şimdi gerekli bürokrasinin tahammül edilemez olduğunu söylüyor.