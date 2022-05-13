Lübnan'ın Bağımsız Umutluları Medya Engellerini Nasıl Aşmaya Çalışıyor?

Ziyad Abi Chaker, Beyrut'un ilk bölgesinde bir koltuk için yarıştığı Lübnan'ın yaklaşan parlamento seçimlerinde kampanya stratejisi için denenmiş ve test edilmiş bir plana sahipti.

Çevre mühendisi, uzmanlara danıştıktan sonra ülkenin en acil ekonomik ve politik sorunlarından bazılarına önerdiği çözümleri sunmak için ana akım televizyon istasyonlarında yayın süresi almak istedi.

"Ama sonra bana 25.000 dolar karşılığında üç ila dört dakikalık yayın süresi teklif eden birinden bir telefon aldım," dedi Abi Chaker, El Cezire'ye hala şaşkın. "25.000 ne dedim? Bu kadar paranın Lübnan'da neler yapabileceğini biliyor musunuz? En az bir ay boyunca 25 aileyi doyurabiliriz."

Lübnanlılar Pazar günü, nüfusun dörtte üçünden fazlasını yoksulluğa iten ve ülkenin para biriminin değerini düşüren felç edici bir mali krize neredeyse üç yıldır sandık başına gidecek.

Lübnan'ın düzinelerce televizyon kanalının, radyo istasyonunun ve haber sitesinin çoğunluğu - ve bir zamanlar gelişen yazılı basınından geriye kalanlar - neredeyse üçte biri ülkenin en önde gelen ailelerine ait olan geleneksel siyasi partilerine bağlı.

Lübnan'ın iktidar partilerine ve ahbaplarına yönelik kızgınlık son yıllarda arttı ve Beyrut merkezli bir hak gözlemcisi olan Skeyes'in iletişim sorumlusu Jad Shahrour'a göre, geleneksel medya bunu not aldı. Yayıncıların zaman zaman şovlarına bağımsız adaylar getirseler de, nihayetinde 15 Mayıs seçimlerini finansal bir can simidi olarak gördüklerini söyledi.

Shahrour, "Geleneksel medya siyasi fonlara dayanıyordu ve son yıllarda daralan bütçelerle mücadele ediyor" dedi. "Bu yüzden yaklaşan seçimlerin bu kayıpların bir kısmını telafi etmek için bir fırsat olduğunu görüyorlar."

Abi Chaker, haber sitelerinin 10.000 dolardan başlayan paketlere sahip olduğu sırada, kendisine daha yüksek fiyatlar (bazıları altı rakama tekabül eden) teklif eden üst düzey medya kuruluşlarından diğer personel tarafından da yaklaşıldığını söyledi.

Abi Chaker, "Tüm adayların zaten zengin olan veya zengin patronları olan iktidardaki adamlar gibi olduğunu düşünüyorlar" dedi. "Bu bir çıkmazdı."

Ama Abi Chaker bir çıkış yolu buldu. Mart ayında, atık yönetimi ve çevre topluluğu projeleri üzerinde çalışmak için yıllardır kullandığı ofisinin toplantı odasını bir podcast stüdyosuna dönüştürmeye karar verdi. Birkaç kamera, mikrofon ve "mümkün" için Arapça Moumken'i başlatmak için bir karıştırma tahtası ile tam olarak donattı.