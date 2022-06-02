Dünyanın 'En Çok İhmal Edilen' 10 Mülteci Krizi

Norveç Mülteci Konseyi (NRC), dünyanın Afrika'daki bir dizi insanın kitlesel yerinden edilmesine, açlıktan ölme riskine ve çatışmaları uzatma riskine çok az dikkat ettiği konusunda uyardı.

Yardım grubunun şefi Jan Egeland Çarşamba günü yayınlanan bir açıklamada, "Avrupa'nın Ukrayna'sındaki her şeyi içine çeken savaşla, Afrika'nın çektiği acıların gölgelere daha da itileceğinden korkuyorum" dedi.

NRC'ye göre krizleri en çok ihmal edilen ülkeler sırasıyla: Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), Burkina Faso, Kamerun, Güney Sudan, Çad, Mali, Sudan, Nijerya, Burundi ve Etiyopya.

Konseyin yıllık listesindeki 10 krizin tümü - uluslararası siyasi tepki, medya kapsamı ve taahhüt edilen yardım miktarındaki eksikliklere dayanarak - ilk kez Afrika kıtasında bulunuyor.

İkinci yıl üst üste listede en çok ihmal edilen ülke olan DRC'de, geçen yıl nüfusun üçte birine denk gelen yaklaşık 27 milyon insan aç kaldı.

Bu arada, yardım grubu, 5,5 milyon insanın ülke içinde yerinden edildiğini ve bir milyon kişinin daha yurtdışına kaçtığını söyledi.

Ancak DRC'nin açlık krizi veya ülkenin doğusundaki çatışma hakkında üst düzey toplantılar veya bağışçı konferansları yapılmadı ve BM tarafından insani yardım için talep edilen 2 milyar doların sadece yüzde 44'ü alındı.

Buna karşılık, NRC, Ukrayna'nın neredeyse tamamen finanse edilmesi için insani bir çağrının bu Mart ayında sadece bir gün sürdüğünü vurguladı.

Egeland, "Ukrayna'daki savaş, uluslararası toplum bir krizin arkasında toplandığında mümkün olan şey ile dünyanın görmezden gelmeyi seçtiği Afrika kıtasındaki bu krizler içinde sessizce acı çeken milyonlarca insan için günlük gerçeklik arasındaki muazzam uçurumu gösterdi." dedi.

Konseyin listesindeki diğer ülkelerde, kuraklık ve sel gibi iklim şokları gıda krizlerini daha da kötüleştirirken, çatışmalar veya yaygın şiddet hem sivilleri kaçmaya zorladı hem de yardım gruplarının onlara ulaşmasını zorlaştırdı.

Nisan ayında, Dünya Gıda Programı, gecikmiş yağmurların Kenya, Somali ve Etiyopya'da zaten acımasız bir kuraklığı kötüleştirmesi nedeniyle bu yıl 20 milyon insanın açlık riski altında olduğu konusunda bir alarm verdi.

Dört ülkenin de bulunduğu Afrika Boynuzu bölgesi, on yıllardır en kötü kuraklığını yaşıyor.

Uzmanlar ve yardım çalışanları, Ukrayna'daki savaşın Afrika'daki birçok ülkede yakıt ve gıda maliyetlerinin artmasına katkıda bulunduğunu da söylüyor. Afrika Kalkınma Bankası'na (AfDB) göre, buğday ithalatı, Afrika'nın Rusya ile olan 4 milyar dolarlık ticaretinin yüzde 90'ını ve kıtanın Ukrayna ile olan 4,5 milyar dolarlık ticaretinin neredeyse yarısını oluşturuyor.

AfDB başkanı Akinwumi Adesina, "Bu [gıda krizini] çok hızlı bir şekilde yönetemezsek, kıtayı gerçekten istikrarsızlaştıracak" uyarısında bulundu.

NRC, listesindeki 10 ülkeden yedisinin son yıllarda tekrar tekrar ortaya çıktığını belirtti.

Raporda, "Bu, uluslararası siyasi ihmal, sınırlı medya kapsamı, bağışçı yorgunluğu ve sürekli derinleşen insani ihtiyaçların kısır döngüsüne işaret ediyor" denildi.

Yardım grubu, BM Güvenlik Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşlardan, belirli yerinden edilme krizlerini "savunmak" için bir veya daha fazla üye atamak ve sahada çalışan sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) destek vermek gibi önlemlerle "yeterli ilgi" çağrısında bulundu.

Ayrıca, hükümetlerin bir kerelik vaatler yerine istikrarlı finansman akışları taahhüt etmesi gibi bağışçı yorgunluğunu gidermek için adımlar önerdi.