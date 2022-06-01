Kamu Bankaları Kesenin Ağzını Açtı, Oluk Oluk Para Akacak! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Muslukları Sonuna Kadar Açtı! Bol Bol Para Verilecek! 20.000 TL Hemen Alın! 36 Ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır. Enflasyon rakamlarının son dönemlerde yükselmesiyle beraber toplumun pek çok kesimden vatandaş, aldıkları maaşım kendilerine yetmediğini haklı bir şekilde haykırmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat doğrultusunda kamu bankaları elini taşın altına koydu ve balya balya para dağıtacak. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ziraat Bankası 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyurusu

Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 36 aylık vade seçeneği şeklinde 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Buna göre aylık faiz tutarı 1.87 olup aylık geri ödeme tutarı ise vadeye göre değişiklik gösterecek.

Vakıfbank 15.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Türkiye'nin öncü kamu bankaları arasında yer alanı Vakıfbank tarafından yapılan son dakika açıklamaya görev vatandaşlara 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi 24 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak ve aylık faiz tutarı ise 1.91 olacak. Buna göre ilk taksit ödemesi ise 90 gün sonra yapılacak.

Halkbank 12.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası İle Alakalı Ayrıntılar Netlik Kazandı

Halk Bankası'nın daha önce yapmış olduğu bir açıklamada 12.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi vereceği ile ilgili haberden sonra vatandaşlar meraklı bir şekilde müjdeli haberi bekliyordu. Bu sabah Halkbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 24 aylık vade seçenek şeklinde 12.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek ve ilk taksit ödeme işlemi ise 90 gün sonra yapılacak.