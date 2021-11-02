Dünya Liderleri İklim Görüşmelerinde

130'dan fazla dünya liderinin sıcağı hissetmesinin zamanı geldi.

130'dan fazla devlet başkanı Pazartesi ve Salı günü İskoçya'daki önemli uluslararası iklim görüşmelerinde podyuma çıkacak ve ülkelerinin küresel ısınma tehdidi hakkında ne yapacağı hakkında konuşacak. ABD Başkanı Joe Biden'den Seyşeller Devlet Başkanı Wavel John Charles Ramkalawan'a, milletlerinin elinden gelenin en iyisini nasıl yapacağını söylemeleri, meslektaşlarına daha fazlasını yapmaları için meydan okumaları ve genel olarak retoriği ortaya koymaları bekleniyor.

Ofisi tarafından Pazar günü geç saatlerde yayınlanan kısmi açıklamalara göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Pazartesi günkü açılış oturumu sırasında "İnsanlık iklim değişikliği konusunda zamanını çoktan doldurdu" dedi. "Gece yarısına bir dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor."

Pazartesi günü sahnede Biden, Johnson, Hindistan'dan Narendra Modi, Fransa'dan Emmanuel Macron ve sert hit Maldivler başkanı Ibrahim Solih dahil en büyük isimler sahne alacak. Ve sonra liderler gidecek.

Buradaki fikir, anlaşmanın geniş ana hatlarını ortaya koyarak büyük siyasi alışverişi yapacakları ve daha sonra diğer hükümet yetkililerinin dırdırcı ama önemli detayları çaktırmalarını sağlayacak olmalarıdır. Eski BM iklim sekreteri Christiana Figueres, The Associated Press'e verdiği demeçte, tarihi 2015 Paris iklim anlaşmasını başarılı kılmak için işe yarayan şey buydu.

Figueres, "Devlet başkanları için, aslında stratejik düşünmelerinin çok daha iyi bir kullanımı" dedi.

Figueres, Paris'te, sanayi öncesi zamanlardan bu yana ısınmayı 1,5 santigrat derece (2,7 Fahrenhayt derece) ile sınırlamaya çalışmak ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu sağlamaya çalışan iki imza hedefinin bu liderler tarafından ilk süreç tarafından oluşturulduğunu söyledi. Başarısız olan 2009 Kopenhag toplantısında liderler sonunda araya girdi.

Fark edilecek olan şey, bir avuç büyük devamsızlıktır. En fazla karbon kirletici ülke Çin'in başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Glasgow'da olmayacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Glasgow'a seyahat etmemeye karar verdi, devlet tarafından işletilen Anadolu Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, plan değişikliği.

Figueres, Çin liderinin yokluğunun o kadar büyük bir anlaşma olmadığını söyledi - Biden hafta sonu Çin'i azarladı - çünkü salgın sırasında ülkeyi terk etmiyor ve iklim elçisi kıdemli bir müzakereci.

Daha zahmetli olanı, Pasifik adalarından COVID-19 kısıtlamaları ve lojistik nedeniyle gelemeyen birkaç küçük ülke. Figueres, bu büyük bir sorun çünkü sesleri aciliyeti aktarıyor, dedi.

Yağmur Ormanları Ülkeleri Koalisyonu'na da başkanlık eden Papua Yeni Gine'den bir müzakereci olan Kevin Conrad, karbonu kirleten büyük ülkeleri izlediğini söyledi: "Bence Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in en büyük iki yayıcı olarak liderlik göstermesi gerçekten önemli. Her ikisi de yapılabileceğini gösterebilirse, bence dünyanın geri kalanına umut veriyorlar.”