Avustralya, Fransa'yı Denizaltı Anlaşmasına Aşırı Tepki Göstermekle Suçluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya başbakanı Scott Morrison'ın milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasının iptali konusunda kendisine yalan söylediğini iddia etti. Her iki lider de G20 zirvesi için Roma'daydı ve Avustralya'nın İngiltere ve ABD ile Aukus adlı üçlü güvenlik ittifakının bir parçası olmak için Fransa ile denizaltı anlaşmasını iptal etmesinden bu yana ilk kez bir araya geldiler. Fransa Cumhurbaşkanı Morrison'ın kendisine yalan söyleyip söylemediği sorulduğunda, "Sanmıyorum, biliyorum" dedi.

Macron Pazar günü yaptığı açıklamada, "İnsanlarınıza çok saygı duyuyorum ve çok fazla dostluğum var. Sadece saygı duyduğumuz zaman, doğru olmanız gerektiğini ve bu değer doğrultusunda ve tutarlı bir şekilde davranmanız gerektiğini söylüyorum" dedi.

Morrison Pazartesi günü Fransız meslektaşına yalan söylediğini yalanladı ve yardımcısı Barnaby Joyce, Yeni Güney Galler kasabası Moree'ye yaptığı bir ziyarette konuyu ele aldı ve Fransa'yı meseleye perspektiften bakmaya çağırdı.

"Bir adayı çalmadık, Eyfel Kulesi'ni tahrif etmedik. Bu bir sözleşmeydi. Sözleşmelerin hüküm ve koşulları vardır ve bu hüküm ve koşullardan ve tekliflerden biri, sözleşmeden çıkabilmenizdir, ”dedi

Avustralya, üç taraflı bir güvenlik ortaklığında ABD ve İngiltere'ye katıldıktan sonra Eylül ayında Fransa'nın Deniz Grubu ile konvansiyonel denizaltı filosu inşa etmek için 40 milyar dolarlık bir anlaşmadan vazgeçti.

Ortaklık kapsamında, Avustralya Kraliyet Donanması, Çin'in askeri saldırganlığına karşı koymak için İngiliz ve ABD teknolojisine sahip sekiz nükleer enerjili denizaltı alacak. O zamandan beri Fransa, Canberra'nın ani kararından dolayı öfkeli. Fransa dışişleri bakanı Jean-Yves Le Drian daha önce Avustralya'nın 106 anlaşmasından çekilmesinin arkadan bir bıçak olduğunu söyledi.

Le Drian, "Arkadan bıçaklandı. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurduk. Bu güvene ihanet edildi." dedi. Ancak Avustralya başbakanı, sorunlu Naval Group sözleşmesiyle ilgili olarak Paris ile endişelerini dile getirdiğini iddia etti, ancak ABD ile görüşmeleri açıklayamadı.

Morrison aynı gün daha sonra düzenlediği basın toplantısında, Bay Macron'a yalan söylemediğini ve geleneksel denizaltıların artık Avustralya'nın ihtiyaçlarını karşılamayacağını söyledi. AFP'ye konuşan Morrison, "Birlikte akşam yemeği yedik. Birçok kez söylediğim gibi, geleneksel denizaltı seçeneğinin Avustralya'nın çıkarlarını karşılamayacağını çok net bir şekilde açıkladım."

Bu arada ABD başkanı Joe Biden Cuma günü yeni anlaşmanın oluşumunun "beceriksiz" olduğunu söyledi. Fransız mevkidaşına konuşan Biden, "Fransa'nın anlaşmanın gerçekleşmeyeceği konusunda çok önceden bilgilendirildiği izlenimine kapılmıştım. Tanrıya şükür, sizin böyle olmadığınızı bilmiyordum" dedi.