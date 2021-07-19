Dünya Hali Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Son yıllarda seyirci kitlesi ile buluşturduğu diziler konusunda büyük bir atak yapan TRT 1, televizyon ekranlarının favori kanalı durumuna geldi. Özellikle son bir sene içerisinde birbirinden başarılı yapımları ekranlara taşıyan TRT 1, yeni projeleri ile de adından söz ettirmekte. Milyonları kendisine bağlayan yapımları yayına vermesi ile reyting oranlarında da oldukça iyi performanslar sergileyen TRT 1, bu kez çok farklı ve yeni bir dizi ile seyirci karşısına çıkacak. İşte kanalın yeni dizisi ile ilgili merak edilenler ve detaylı bilgiler…

Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Uyanış Büyük Selçuklu, Teşkilat ve Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projelerini geride bıraktığımız sezonda oldukça başarılı bir şekilde ekranlara getiren TRT 1, yeni sezonda da farklı projeleri kitlesi ile tanıştıracak. Kanalın Mevlana ve Barbaroslar diz,leri çok konuşulurken kanalı ait olan farklı bir dizi de merak içerisinde beklenmekte.

Dünya Hali ismi ile seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizi, Tövbeler Olsun ve Tutunamayanlar tarzında absürt komedi olarak ekranlarda yerini alacak. Dünya Hali isimli televizyon dizisi projesinde Pelin Abay, Tolga Tekin, Caner Şahin ve Ozan Çelik başrollerde rol alacak. Dizinin fragmanları da seyirci kitlesi ile buluşmaya başladı ve yeni bölümlerin kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Projenin Neden Film imzası taşıdığı bilgisine ulaşılırken dizinin senaryosunu ise Murat Kaman, Osman Nail Doğan, Cem Tuncer, İdris Meydi ve Eray Kaman tarafından yazıldığı öğrenildi. Dizinin konusu ise şehir hayatında gündelik dertleri ile boğuşmakta olan insanların hikayesini anlatacak. Konusu bakımından oldukça kolay benimsenebilen ve gerçekler ile örtüşen bir dizi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Dünya Hali, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Yeni proje zorlama komedi üretmek yerine doğal durumları ele alarak hayranlarını güldürecek.