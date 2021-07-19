Büyükşen Çifti Cinayeti Aydınlatıldı! Çiftin Kızları Açıklama Yaptı

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 sene önce yaşanan cinayet ile ilgili kiralık katilin adresi karıştırılması sonucunda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen çifti vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayetin aydınlatılması sonrasında saldırıdan sağ kurtulan çiftin kızları 24 yaşındaki Büşra Büyükşen özel açıklamalarda bulundu ve yaşadıklarını anlattı. Son 3 senenin kendisi için oldukça zor geçtiğini ifade eden Büşra Büyükşen, insanların kendisini televizyona çıkması ardından hadsizce yanına gelip sorular sorduklarını anlattı. Kendisini intihara sürükleyen insanların bulunduğunu ifade eden Büşra Büyükşen çok şey yaşadığını ve sabrettiğini ifade etti.

3 Eylül 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında İsmil Mahallesi'nde Necla Büyükşen ile Metin Büyükşen çiftinin oturduğu eve kiralık katil gelip çifte öldürmüştü. Kiralık katilin yanlış adrese gitmesi sonucunda kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait olan eve girmiş ve cinayeti işlemişti.

Cinayet hakkında edinilen son bilgilere göre şüpheli şahıs, emekli memur olduğu öğrenilen Metin Büyükşen isimli şahıs ile eşi Necla Büyükşen’e ateş etmiş ve bunun yanı sıra evde bulunan çiftin kızları 24 yaşındaki Büşra Büyükşen’e de saldırıda bulunmuştu. Çiftin kızları dipçik darbesi ile baygınlık geçirirken ölü gibi davranmıştı. Olay sonrasında yatak odasının penceresinden atlayarak yoldan geçen komşularının aracına binen çiftin kızları 24 yaşındaki Büyükşen, jandarmaya giderek yaşadığı korku dolu dakikaları anlatmıştı. Daha sonra eve gelen jandarma ekipleri Necla ile Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerine ulaşmış konu genişletilmişti. Pencereden atlaması sonucunda ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen ise tedavi olması için Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılmış ve konu hakkında yeni gelişmeler yaşanmıştı.

Yaşadıkları zor dönemi anlatan Büşra Büyükşen saldırıdan sağ kurtulduğunu, yaşanan her şeyi başından itibaren doğru olarak anlattığını fakat pek çok insanın kendisine inanmadığını ifade etti. En başından beri yaşadıkları olayı anlatmaya çalıştığını ifade eden Büşra Büyükşen yardımcı olmaya çalıştığını fakat katilin hiç kimseyle bağlantısı olmayan bir insan olduğunu söylemişti. Elinden geldiği kadar hatırlamaya ve yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Büşra Büyükşen, buna rağmen olayın çözülmüş olmasının mucizevi bir durum olduğunu anlattı.