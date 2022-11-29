Düğmeye basıldı! Devletten satılık ballı kaymaklı kelepir ikinci el araçlar! Audi 281.250 TL, Golf 168.750 TL...

Devletten satılık ballı kaymaklı kelepir ikinci el araçlar! Düğmeye basıldı! Audi 281.250 TL, Golf 168.750 TL... 6 ay 6.000 kilometre olan bu uygulama yürürlüğe girdiğinden beri piyasa için kısmi de olsa yararlı oldu. Artık sıfır araç alan kimseler araçları 6 ayı ya da 6.0000 kilometreyi geçmeden satamayacaklar. Yani piyasada ki sadece kâr amaçlı gereksiz alım satımın önü kesilmiş oldu.

İşte Bazı Otomobillerin Fiyatları

Düzenlemenin tam olarak yürürlüğe girdiği ağustos ayından itibaren ikinci el piyasasına baktığımızda verilen ilan sayılarında bariz bir düşüş görülüyor. Böylece gerçekten araç almak ve satmak isteyenler daha kolay bir şekilde iletişim kurabilecekler.

Ayrıca manipülatif ilanlar azaldığından araç bedellerinde de kısmi de olsa bir düşüş yaşanmaya başladı.

1 milyon liranın üzerinde fiyatlara satılan araçların fiyatlarında en az 200.000 TL’lik bir düşüş söz konusu. En düşük pakete ve motor hacmine sahip Toyota marka araçların fiyatları 460.000TL’den başlıyor.

Peugeot ve Opel marka araçların fiyatlarına baktığımızda da aynı şekilde 400.000 bandına doğru bir gerileme olduğu görülüyor.

Devletten Satılık Ballı Kaymaklı Kelepir İkinci El Araçlar!

2.el otomobil satın almak isteyen vatandaşlar Ticaret Bakanlığı sitesinden online satılan araçları da alabilirler. Bu araçlar piyasanın neredeyse yarı fiyatına satılıyor. 2. elde fiyatların bu denli artması sonrası vatandaşlar başka alternatifler arıyor. İcralık araçları çok uygun fiyatlara alabilirsiniz.