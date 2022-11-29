Doğum sonrası yardım başvuru dilekçesini dolduran herkes ödemeden faydalanıyor. İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 yani toplamda 1.300 TL gibi bir ödeme almış oluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını merak edenler için kapsamlıca duyurdu.

1-2-3 çocuğu olanlar direkt başvursun! ASHB'den başvuran 1300 TL'sini PTT'den kapıyor. Doğum yardımı, vatandaşların en az bildiği destek ödemeleri arasında yer almaktadır. Devlet çocuk sahibi olan her vatandaşa 300, 400 ve 600 TL şeklinde sıra sıra ödemeler yapmaktadır. Başvuru önceliği annenin oluyor ve annenin Türk vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru için başvuru dilekçesini doldurup teslim etmek ise yeterli oluyor. Bu ödemeler tek seferliğine yapılıyor ve PTT'den hemen alınabiliyor.

HEMEN BAŞVURABİLİRSİNİZ

Doğum yardımı 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğumlar için vatandaşlara direkt ödeniyor.

DİLEKÇE YETERLİ OLUYOR

Canlı doğum sonrası yardım başvuru dilekçesini dolduran herkes ödemeden faydalanma hakkına sahiptir.

1.300 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 yani toplamda 1.300 TL gibi bir ödeme almış oluyor.

ŞARTLAR AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını açıkladı. Ödemeler tek seferlik olarak hesaplara yatırılmaktadır ve başvuru önceliği annenindir.

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