Dominic Cummings: Boris Johnson’ı Görevden Almayı Düşündüm

Başbakanın eski baş danışmanı BBC'ye, Ocak 2020'nin ortasına kadar Bay Johnson'ın "bir planı yok" gibi göründüğünü söyledi.

Cummings, Başbakan'ın eşi Carrie Johnson'ın hükümet atamalarını etkilemeye çalıştığını da iddia etti.

Ancak geçen sonbaharda bir güç mücadelesinin ardından Downing Caddesi'nden ayrılmasına rağmen intikam için motive olduğunu inkar etti.

Bir hükümet sözcüsü, Bay Cummings'in yorumları hakkında soru sorulduğunda, bakanların tamamen pandemiden kurtulmaya ve ekonomiyi restore etmeye odaklandıklarını söyledi.

Başbakan'ın danışmanı olarak çalışmadan önce 2016 AB referandum kampanyasında Ayrılma Oyları kampanyasını yürüten Bay Cummings, ilk büyük TV röportajında ​​BBC siyasi editörü Laura Kuenssberg'e şunları söyledi:

Brexit'in Birleşik Krallık için iyi bir fikir ve doğru şey olduğunu düşünürken, bu konuda kesinlik ifade eden herkesin "bir vidası gevşek" olduğunu söylüyor.

Ayrılma Oy Verme tarafından referandum kampanyası sırasında İngiltere'nin AB'ye haftada 350 milyon sterlin verdiği yönündeki tartışmalı iddia, Kalma kampını kızdırmak için kurulmuş bir tuzaktı.

Geçen sonbaharda istifa ettiğinden beri başbakanla konuşmadı

Muhafazakarlar, 2019 genel seçimlerini, Cummings ve "Brexit'i tamamlamaya" söz verdikleri diğer eski Oy Verme İzni personelini içeren bir kampanyanın ardından, beklenenden çok daha iyi bir 80 sandalyeli Commons çoğunluğu ile kazandı.

Cummings, Carrie Johnson'ın - o zamanlar Carrie Symonds'un - o zamana kadar Downing Caddesi'nde Oy Bırakma gazilerinin çalışmasından memnun olduğunu iddia etti.

Ama ekledi: "Seçim kazanılır kazanılmaz, onun görüşü 'Neden Dominic ve Oy Bırakma ekibi olsun? İpleri elinde tutan neden ben olmayayım?' oldu."

Cummings, kendisinin ve müttefiklerinin Ocak 2020'ye kadar konumlarından korkmaya başladıklarını ve Johnson'ın geleceğini tartışmaya başladıklarını söyledi.

"[İnsanlar] zaten 'Yaza kadar hepimiz buradan gitmiş olacağız ya da [Johnson'dan] kurtulmaya ve başka birini başbakan olarak almaya çalışma sürecinde olacağız' diyordu. "dedi.

Demokratik olarak seçilmiş Johnson'ın görevden alınmasıyla ilgili tartışmaları savunan Bay Cummings, "[Başbakanın] bir planı yok, nasıl başbakan olunacağını bilmiyor ve biz onu oraya ancak mecbur kaldığımız için aldık" dedi. Belli bir sorunu çözmek, ülkeyi yönetmesi için doğru kişi olduğu için değil."