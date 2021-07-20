Çin’de Sel Baskınından Dolayı Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Henan eyaletinde 10 binden fazla kişi rekor düzeyde yağışın ardından barınaklara tahliye edildi.

Bu arada, en az bir kişi öldü ve Zhengzhou şehrinde metro sistemi akan suyla dolduktan sonra iki kişi daha kayboldu.

Bölgedeki bir düzineden fazla şehir selden etkilendi.

Yaklaşık 94 milyon kişiye ev sahipliği yapan Henan eyaleti, alışılmadık derecede aktif bir yağmur mevsiminin ardından en yüksek hava uyarısını yayınladı.

Sel baskınına birçok faktör katkıda bulunur, ancak iklim değişikliğinin neden olduğu ısınan bir atmosfer, aşırı yağış olasılığını daha da artırır.

Hava koşulları, ana yolların kapanmak zorunda kalması ve uçuşların iptal edilmesiyle birlikte yaygın bir aksamaya neden oldu.

Sosyal medyadaki görüntüler, hızlı hareket eden sel sularında arabalar ve enkazların sürüklendiği tüm sokakların sular altında kaldığını gösterdi.

Henan eyaletindeki bir barajın son fırtınalarda hasar gördükten sonra çökebileceğine dair korkular da var.

Yetkililer, Luoyang kentindeki barajda 20 metrelik (65 ft) bir gedik oluştuğunu söyledi. Bölgeye askerler konuşlandırıldı ve ordudan yapılan açıklamada, bölgenin "her an çökebileceği" konusunda uyarıda bulunuldu.

Zhengzhou'da, doğrulanmamış video görüntüleri, su basmış metro trenlerindeki yolcuların omuzlarına su geldiğini gösterdi.

Kurtarma ekiplerinin insanları iple emniyete çektiği görüldü, diğerleri ise suyun üstünde kalmaya çalışmak için tren koltuklarında durdu.

Kaç kişinin -varsa- mahsur kaldığı henüz bilinmiyor, ancak şu ana kadar yüzlerce kişinin kurtarıldığı bildiriliyor.

Xiaopei adında bir kişi, sosyal medya sitesi Weibo'da yardım için yalvaran bir yazı yazdı.

"Vagondaki su göğsüme ulaştı. Artık konuşamıyorum" dediler. İtfaiye daha sonra Xiaopei'nin kurtarıldığını doğruladı.

56 yaşındaki restoran müdürü Wang Guirong, Associated Press'e verdiği demeçte, "Tüm hayatım boyunca Zhengzhou'da yaşadım ve hiç bugünkü kadar şiddetli bir yağmur fırtınası görmedim" dedi.

Zhengzhou'da son üç gündeki yağmur miktarının, genellikle bir yıl boyunca yağacak olanla aynı olduğu bildiriliyor. Bölgede sağanak yağışların en az 24 saat daha devam etmesi bekleniyor.