Doların bilir kişisi Selçuk Geçer az önce açıkladı! Vatandaşın beti benzi attı! Dolar için inanılmaz fiyat, Aralık ayı…

Dolar için inanılmaz fiyat, Aralık ayı… Doların bilir kişisi Selçuk Geçer az önce açıkladı! Vatandaşın beti benzi attı! Tüm dünyada borsa dalgalanmaları yaşanmaktadır. O yüzden borsalardaki yatırımcılar dışında elinde az miktarda da para olsa değerini kaybetmesin diye halk döviz alımına gitmektedir. Yatırımcının da gün geçtikçe dolara ilgisi arttığı görülmektedir. Bu yüzden çeşitli piyasa analistlerinin söylemleri ilgi ile izlenmektedir.

Dolar ile ilgili son tahminlerden birini yine Selçuk Geçer yapmıştır. Aynı zamanda birçok firma ve işletmenin ekonomi danışmanlığını da yapmakta olan medyada ekonomi haberciliği de yapmaktadır. Analitik düşünceleri ve eğitimi ile en yakın tahminleri yapması ile tanınmıştır.

Dolar Çıkacak Mı ve Ne Zaman?

Bu sorun en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Bu konuda Selçuk Geçer çok kesin ve keskin bir açıklama yapmıştır. 18 lirayı aşan ve 19 liraya ilerleyen dolar 19 liradan sonra gemlenemez duruma gelecektir. Yükselişine dur demek olanaksız olan dolar hızla tırmanacaktır ve zirve yapacağı kesindir.

Selçuk Geçer son tahminini çok cüretkâr olarak 30 TL olarak açıklamıştır. Bunun için tarihin çok yakın olacağını söylemiştir. Belirlenen ABD dolar kuru sonrası hırçınlaşan dolardan çok daha büyük yükselişleri en kısa zamanda beklenmesi gerektiğini söylemiştir.

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