2023 Ocak Ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının kaç para olacağı az önce belli oldu! Vatandaş bayram etti

Vatandaş bayram etti. 2023 Ocak Ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının kaç para olacağı az önce belli oldu! Ocak ayı zammını emeklisinden memuruna milyonlarca kişi büyük bir merakla bekliyorlar. Ne kadar artış olacağı konusunda henüz net bilgiler bulunmuyor. Ama son aylarda enflasyon etkisini iyice hissettirmeye başladı. Devlet vatandaşın mağdur olmaması için her ay yeni bir yardım paketi açıklamaya devam ediyor.

Enflasyon oranları ne kadar oldu

Enflasyon artışıyla ilgili sosyal medyada birçok bilgi bulunuyor. Bu nedenle ekonomi konusunda bildik uzmanlardan şaşmamak en doğru olacaktır. Çünkü bilgi kalabalığının içinde oldukça yanlış bilgi yer alıyor. Güvenilir uzmanların yaptıkları açıklamalara bakacak olursak en son zam yapılan temmuz ayında enflasyon yüzde 40 dolaylarındaydı.

Bunun ardından ağustos ayında yüzde 1,46 oranında bir artış gerçekleşti. Eylül ayında ise enflasyon biraz daha arttı ve yüzde 3,08 oranında artış oldu.

Aynı şekilde ekim ayında ki artışta yüzde 3,54 dolaylarında gerçekleşti ve şu an enflasyon oranının yüzde 85 olduğu biliniyor. Maaşlara yapılan zamların enflasyon karşısında erimemesi için emekli maaşlarına yılın belli dönemlerinde zam yapılması gerekmektedir. Böylece emekliler biraz da olsun rahat bir nefes almış olacak!

2023 Ocak Ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları 2022 enflasyon tahmini: % 65 6 aylık enflasyon: % 15.91 SSK/Bağ-Kur emeklisi - Zam oranı: % 15.91 - 5 puan refah payı: % 20.91 - 10 puan refah payı: % 25.91 Memur/memur emeklisi - Zam oranı: % 16.99 - 5 puan refah payı: % 22.41 - 10 puan refah payı: % 27.83 Emeklilerin taban aylıkları kaç para oldu? Bağ-Kur esnaf emeklisi Mevcut: 4.197,44 TL Yüzde 15.91 zamlı: 4.865,25 TL 18 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar Yüzde 20.91 zamlı: 5.075,12 TL Yüzde 25.91 zamlı: 5.285,00 TL SSK (2000 öncesi) emeklisi Mevcut: 4.687,06 TL Yüzde 15.91 zamlı: 5.432,77 TL Yüzde 20.91 zamlı: 5.667,12 TL Yüzde 25.91 zamlı: 5.901,48 TL SSK (2000 sonrası) emeklisi Mevcut: 2.905,72 TL Yüzde 15.91 zamlı: 3.368,02 TL Yüzde 20.91 zamlı: 3.513,31 TL Yüzde 25.91 zamlı: 3.658,59 TL Bağ-Kur tarım emeklisi Mevcut: 3.335,49 TL Yüzde 15.91 zamlı: 3.866,17 TL Yüzde 20.91 zamlı: 4.032,94 TL Yüzde 25.91 zamlı: 4.199,72 TL

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