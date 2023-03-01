A101'de TMO'yu kıskandıran ayçiçek yağı indirimi başladı! 1 LT, 2 LT, 3 LT, 4.5 LT, 5 LT kaç para?

2023 yılında A101 ilk ay için ürün fiyatlarını değiştirmeyeceğini açıkladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip dört zincir marketin genel müdürleri ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından zincir marketlerden bazıları 2023 yılının ilk aylarında fiyat değişimi yapmayacaklarını ve fiyatlarını sabit düzeyde tutacaklarını açıkladılar.

A101, Mart ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu. Ticaret bakanı ile yapılan fahiş fiyat toplantısının ardından zincir marketler fiyat sabitleme kararı aldılar. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubeyle hizmet veren perakende zinciri A101 Mart ayı sonuna kadar fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmayacak. A101 marketler zinciri 2023 üründe fiyatları sabitleyerek 2022 yılındaki fiyatlar üzerinden satış yapmaya devam edecek. A101 tarafından uygulanan bu kampanya ile hem tüketicilerin alım gücü korunacak hem de ülke ekonomisine destek olunacak. Enflasyonist ortamdaki etkilerin tüketiciler için azaltılmasına katkı sağlayacak bu sistem, tüketici refahının 2023 yılında korunmasına katkıda bulunacak.

Türkiye'nin perakende zincirleri içerisinde en fala mağaza sayısına sahip olan A101 marketleri fahiş fiyatlarla mücadeleye katkı sağlayacak. A101 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalar sayesinde uygun fiyatlarla ürünleri müşterilerine sunmaya devam edecek. Bu uygulamaları ile A101 marketler zinciri tüketicinin yanında olmaya devam edecek.

A101 yıl boyunca farklı kampanyalar uygulayarak müşterilere doğru ürünleri doğru fiyatlarla sunmaya devam edecek. Uygulanan politikalarla tamamen taze, hijyenik, gıda güvenliğine ve müşterileri taleplerine uygun ürünler hizmetinize sunulacak.

İşte A101 Ayçiçek Yağı İndirimleri

Komili Ayçiçek Yağı 5 L 155 TL Ayçiçek Yağı 1 L Komili 42,25 TL Vera Ayçiçek Yağı 2 L 69 TL Biryağ Ayçiçek Yağı 1 L 42,25 TL Komili Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL 1-31 Mart 16.000 TL maaşla yüzlerce belediye memuru alımı başladı! İşte kadrolar ve başvuru şartları Biryağ Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL Vera Ayçiçek Yağı 1 L 37,50 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 L 57,95 TL Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL Sırma Ayçiçek Yağı 2 L 73 TL Sırma Ayçiçek Yağı 1 L 36,90 TL Safya Ayçiçek Yağı 3 L 99,90 TL Yudum Ayçiçek Yağı 1 L 38,50 TL Dare Ayçiçek Yağı 3 L 99,90 TL Vera Ayçiçek Yağı Pet 5 L 144 TL Yudum Kavanoz Ayçiçek Yağı 4,5 L 153 TL

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