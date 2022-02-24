Dolar 9 TL’ye İnecek! Ama Dolar Tam Olarak Ne Zaman Düşecek? İşte Detaylar…

Yaptığı yerinde tabirlerle güven duyulan ekonomistlerden biri olan Evren Devrim Zelyut, sosyal medya profilinden yaptığı açıklamalarla çok konuşuldu. Zelyut, doların 9 TL’ye dek gerileyebileceğini nedenleriyle beraber anlattı. Ekonomide yaşanan zorluklar nedeniyle baş gösteren kriz hali daha da yükselmeye devam ediyor. Bu dönemde herkes doların düşmesini beklerken Zelyut tarafından gelen açıklama ilgi çekti. Evren Devrim Zelyut “AKP 2023 yılında seçimle iktidardan gittiğinde dolar o zaman 2023 yılında şahsi tahminim dolar 18 – 20 TL arasında olur. O noktadan bile anında çakılma ile 9 TL’ye gerileyecek” şeklinde konuştu.

YouTube Kanalı Üzerinden Tahminlerini Açıklamış Oldu

YouTube kanalı aracılığıyla ekonomi yönünde olan tahminlerini duyurmuş olan usta ekonomist Evren Devrim Zelyut, yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Videosunda doların ve enflasyonun ne gün düşeceğini açıklayacağını söyleyen Zelyut, birçok da yorum aldı. Fakat o tarihe değin birçok yönden zorluklar yaşanılacağını da sözlerine ekledi.

Hemen hemen her vatandaşın gündeminde olan doların düşmesi meselesi hakkında konuşan Zelyut, herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Bahsi geçen dolar yükselişinde hem iç hem de dış etkenlerin aktif olarak rol aldığını söyleyen ekonomist, doların bir süre sonra düşeceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri üretici fiyatlarının açıklandığından da bahsetti. Önümüzdeki zaman diliminde enflasyonun durmaksızın yukarı gideceğini duyurdu.

En çok da ilerleyen dönemlerde Amerika genelinde enflasyon arttıkça TL ve Dolar’ın yükseleceğini de sözlerine ekledi. Şu an halihazırda uygulanmakta olan savunmanın ne kadar etki edeceğini de merak ettiğini ifade etti. Açıklanan veriler ve yaşanan diğer olumsuzluklar sebebiyle yabancı yatırımcıların artık ülkemize gelmediğini de açıkladı. Bu enflasyonun nedeninin pandemi olmadığını, ülkemizin artık hiçbir şey üretemediğini ve bu yüzden de fiyatların yükseldiğini öne sürdü.

Enflasyonun ve doların ne zaman düşeceği sorusuna ise zamanla gerekli şartlar sağlanınca düşeceği şeklinde cevaplar verdi. Yaptığı açıklamalara her geçen gün yenisini eklemekte olan Zelyut’un her bir sözü merakla beklenmeye devam ediliyor.