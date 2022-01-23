Doğalgaz ve Elektrik Faturası Yüksek Gelenlere Devletten Fatura Desteği! Hemen Başvurun

Son dakika müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır dar gelirli hanelere sağlanan elektrik fatura desteğinin yanı sıra doğalgaz faturaları için de Devlet desteği verileceğini duyurdu. Başvuru yapan vatandaşlara hem doğalgaz hem de elektrik fatura desteği verilecek! Detaylar haberimizde sizlerle...

Vatandaşlar 2022 Ocak ayı itibariyle yüksek tutarda gelen elektrik ve doğalgaz faturalarına tepki gösterirken müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi! Yeni yılla birlikte devam eden hayat pahalılığı ve enflasyon sorunu nedeniyle zor bir dönemden geçilirken dar gelirli hanelere, doğalgaz ve elektrik fatura desteği verilecek. Şimdi vatandaşlar elektrik ve doğalgaz fatura desteği için başvuruların nasıl ve nereye yapılacağını, fatura desteğinin şartlarının ne olduğunu araştırıyorlar. 2022 Ocak ayı itibariyle başvuran tüm vatandaşlara Doğalgaz ve Elektrik faturası desteğinin tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Doğalgaz Fatura Yardımı Nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek yaptığı açıklamada doğalgaz fatura desteği müjdesini duyurmuştu! Geçmiş yıllardan bu yana dar gelirli ve belirli şartları taşıyan hanelere, elektrik faturaları için sağlanan destek, şimdi de doğalgaz faturaları için verilecek! Halihazırda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Valilikler, Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar bünyesinde yakacak ve kömür yardımı yapılırken bu yardımların kapsamına doğalgaz da dahil edilecek. Doğalgaz fatura desteğinden yararlanabilmek için en önemli şart ihtiyaç sahibi olmaktır. İhtiyaç sahipliğini kanıtlayan ve dar gelire sahip olan vatandaşlar, doğalgaz faturaları için Devlet desteğinden yararlanabilecekler. Doğalgaz fatura desteğinin tüm şartları henüz belli olmadı, ancak açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Doğalgaz fatura desteği için başvurular E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. E-Devlet üyeliğinize T.C. Kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alabileceğiniz E-Devlet şifreniz ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. Başvurular, Şubat ayının ikinci yarısında başlayacaktır. 15 Şubat 2022 itibariyle başlayacak başvurular neticesinde başvuruları olumlu sonuçlananlara fatura destekleri PTT Kartları üzerinden verilecek. Doğalgaz faturalarının PTT'ye ibraz edilmesi gerekecek.

Doğalgaz fatura desteğine başvurular E-Devlet üzerinden online olarak yapılabileceği gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek de gerçekleştirilebilecek.

2022 Doğalgaz Fatura Desteği Ne Kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz fatura desteğinin tutarı 450 TL-1150 TL arasında değişecek. Hanelerdeki kişi sayısına ve Doğalgaz tüketim miktarına göre değişkenlik gösterecek tutarlarda devlet desteği doğalgaz faturalarında büyük indirim sunmuş olacka.

Elektrik Fatura Desteğine Nasıl Başvuru Yapılır?

Yeni başlatılan doğalgaz fatura desteğinin aksine uzunca bir süredir Devletten ihtiyaç sahibi ailelere elektrik faturası desteği sunulmaktadır. kW/h kullanım miktarına ve aile içindeki birey sayısına göre değişkenlik gösteren destek tutarları, elektrik faturalarının kısmen veya tamamen devlet tarafından ödenmesi anlamına gelmektedir. Elektrik fatura desteği için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devam etmektedir.