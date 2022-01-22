Son Dakika Haber: Gece Düştü! Yapı Kredi Bankası Devlet Destekli 0.77 Faizle Nakit Verecek

Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyada devlet destekli 0.77 faiz oranları ile kimlerin kredi onayı alacağı açıklandı. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanyada 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere devlet destekli olarak 20.000 TL'ye kadar kredi onayı sunacak. Başvuru yapacak olan vatandaşlardan bazı şartlar isteniyor.

Nakit kredi kullanacak olan kişilerin daha önce Yapı Kredi Bankası üzerinde bir hesabı olması ve kredi kullanmış olması şarttır.

Kredi kullanacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler başvuru yapabiliyor.

Bankalardan daha önce hiç çalışma yapmamış kişiler kefil ile kredi başvurusu yapabiliyor.

Kredi olacak olan kişi bankalar üzerinden e-haciz durumu olmaması şartı ile kredi onay olacak.

Belirtilen bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Yapı Kredi Bankası üzerinden 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Başvuru nasıl yapılacak?

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 0.77 faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorlarsa banka internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Banka internet bankacılığını kullanabilmeniz için banka hesabınız üzerinden bir şifre oluşturmanız gerekiyor. İnternet bankacılığı şifresi oluşturmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası şubelerine gidebilir Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine girebilir veya Yapı Kredi Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak internet bankacılığı şifresi oluşturabilir.

Oluşturulan bu şifre ile birlikte Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına giriş yaparak buradan devlet destekli verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ayrıca banka SMS ile kredi başvurusu alacak.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak 4411 numarasını mesaj olarak gönderebilir. Belirtilen bu şartlar dahilinde Kredi kullanacak olan vatandaşlar 4411 numarasını atmış oldukları mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. Onaylanan kredi ve faiz oranını mesajda gören kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte onaylanan tutar kadar krediyi kullanabilir.