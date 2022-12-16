Doğalgaz Fatura Ödemesine +5 Taksit Kampanyası Başladı! O Bankada Hesabı Olanları İlgilendiren Haber

Kış geldi. Doğalgaz fatura ödemeleri gittikçe katlanıyor. Her ay bu rakamı kolaylıkla ödeyebilmek mümkün olmuyor. Parafly kart sahiplerine özel bankanın tanımlamış olduğu İGDAŞ fatura ödemelerine 5 taksit kampanyasını duyurdu. Taksitli fatura ödeme fırsatı sayesinde tek tuşla sms göndererek kampanyaya katılınabiliyor.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

31 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Halkbank müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Ardından Halkbank internet şubesi üzerinden 100 TL ve üzerindeki tüm tek çekimlik işlemler için artı 4 taksit uygulaması sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin fatura ödemesini yapmadan önce cep telefonun mesaj kısmı ile ya da paraf mobil uygulamasını kullanarak Hemen katıl butonu ile kampanyayı başlatması yeterli oluyor.

Kampanya Başvurusu

Kısa mesaj yoluyla kampanyaya katılmak isteyenlerin cep telefonuna mesaj kısmında İGDAŞ yazıp 3404'de sms olarak göndermesi gerekiyor. Kampanya dönemi devam ederken sms ile katılım sağlayanların cep telefonu numarasının banka kayıtlarında yer alması gerekiyor. Katılımlar sırasında sms ücretsiz olarak gönderilebiliyor. İptal, iade işlemlerinde kampanya geçerliliğine yitiriyor. Taksit sayısı 5 ile sınırlandırılmıştır. Fatura ödeme üst limiti ise 250.000 TL olarak belirtilmiştir.+