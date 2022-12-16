Restoran Harcamasına 100 TL Hediye Ediliyor! O Bankadan Kredi Kartınız Varsa Sizlerde Faydalanacaksınız

Halkbank paraf Kart sahiplerine kaçırılmayacak yeni gıda alışverişine 100 TL paraf para kazandıran kampanyası duyuruldu. Dışarıda yenilecek akşam yemeklerinde restoran harcamalarını indirimli hale getirmek isteyenler bu kampanyada bir araya geliyor. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya yurtiçi restoranlarında yapılacak tek seferlik 400 TL ve üzeri ikinci harcamada geçerli oluyor. İkinci, üçüncü harcamalar 50 TL ve katları şeklinde kazandırarak toplamda 100 TL parafpara hediye ediliyor.

Restoran Harcamasına 100 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Sunulan kampanyadan faydalanmak isteyenlerin paraf mobil uygulaması içerisinde yer alan ilgili kampanyaya gelerek Hemen katıl butonuna basması yeterli oluyor. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra restoran harcamasının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Asıl ya da ek kart ile yapılacak harcamalar toplamda en fazla 100 TL parafpara kazandırıyor. Hangi kart ile işlem yapıldıysa kazanılan ödül o karta yansıtılıyor.

Restoran Harcamasına 100 TL Hediye Kampanya Şartları

Aynı işyerinden yapılan pek çok harcamada yalnızca ilki kampanya kapsamında değerlendirmeye alınıyor. Ek kart ile yapılan, sanal kart ile yapılan ya da NFC sistemi kullanılarak yapılacak tüm ödemeler kampanya sürecinde geçerliliğini korumaya devam ediyor. İptal ya da iade işlemlerinde kampanya geçerliliğini yitiriyor. Bireysel kartlar, genç kredi kartı ya da bir ticari banka kartı ile yapılacak olan harcamalar kampanyaya dahil edilmiyor. Kartın içerisinde kazanılan parafpara transfer edilmek istendiğinde hesaptan geri alınıyor. Kampanya dönemi boyunca kazanılan tüm parafparalar 18 Şubat tarihine kadar kullanılmaya devam edilebiliyor. Bu tarihten sonra hesapta kalmış olan parafparalar hesaptan siliniyor.