Diziler Ne Zaman Yayınlanacak? Televizyonlar Normal Yayına Geçiyor!

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 2 deprem sonrasında tek yürek oldu ve yaraları sarmaya çalıştı. Tüm ülkeyi üzüntüye boğan deprem felaketi 11 ili derin bir şekilde etkiledi. Pek çok ünlü isim de vatandaşlarla beraber el ele çalışarak yardım faaliyetlerine destek oldu. Ekranlarda sevilen dizilerin ünlü oyuncuları olarak tanınan isimler sosyal medyada çeşitli yardım kampanyalarına destek oldu. Oldukça zorlu geçen bu süreçte maddi ve manevi destekleri ile isimlerinden söz ettiren ünlü oyuncular sahada yardımseverler ile birlikte omuz omuza çalıştı. Sosyal medya hesaplarından çok önemli bilgileri paylaşarak deprem mağdurlarına yardım eden ünlü isimler deprem bölgesine gönderilmek üzere gelen yardımların tırlara yüklenmesine de yardım etti. Deprem gölgesinde bulunan vatandaşlardan gelen bilgileri çok takipçili hesaplarında paylaşarak sesini geniş kitlelere duyurmaya çalışan ünlü oyuncular ayrı bir çaba harcadı.

Meydana gelen korkunç deprem felaket sonrasında ünlü oyuncuların çabaları da takdir gördü ve konu hakkında çok sayıda haber yazıldı. Sinema Emekçileri Sendikası gibi sektörün öne çıkan kuruluşların çağrılarına ünlü isimler destek verdi. Oyuncular setlerin durdurularak karavanların deprem bölgesine gönderilmesi ile ilgili çalışmalarda bulundu. Daha sonra yapımcılar da oyuncuların bu sesine kulak verdi ve dizi setleri durduruldu.

Ünlü oyunculardan bazıları da deprem bölgesine giderek gönüllü olarak yardım faaliyetlerine dahil oldu ve yardım çalışmalarına katılarak enkaz kaldırmaya çalıştı. O sırada televizyon ekranlarında da hiçbir dizi yayınlanmadı ve dizi malzemeleri deprem bölgesine götürülerek çalışmalara destek oldu. Çekimlerin durdurulması ile beraber ünlü isimler ile beraber dizi setlerinde çalışan emekçiler de sahada omuz omuza destek verdi. Bazı isimler yer aldıkları illerde yardım çalışmalarına katılım gösterdi. Bazı sert emekçileri de deprem bölgesine gitti ve yardım çalışmalarında bulundu.

Bazı kanalları ise deprem ardından geçen 10 gün sonrasında yavaş yavaş normal yayın akışlarına geçeceklerini duyurdu. Ortak olarak yaptıkları deprem yayınlarının yavaş yavaş normal akışa döneceği öğrenildi ve bu durum magazin gündeminde yer aldı. Normal yayına geçecek olan kanallardan biri de Kanal D olarak açıklandı ve bu durum dikkat çekti.

Show TV'nin de ayrıca yine yabancı filmler yayınlayarak normal yayın akışına dönmek üzere olduğu haberi öğrenildi. Dizilerin gelecek hafta itibariyle yayınlanması için çalışmaların başlayacağı düşünülüyor. Korkunç deprem sonrasında televizyon ekranlarının normalleşme sürecine geçilmesinin planlandığı açıklandı ve kimi izleyiciler dizilerin ne zaman yayınlanacağını araştırdı. Sosyal medyada da bu soruyu yer aldı ve dizi severler dizilerin ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağı şekilde soruların yanıtlarını aradı.

Televizyon kanallarının kimi malzemelerinin ve ekiplerinin deprem bölgesinde yer aldığı öğrenilmişti. Bu sebeple dizi çekimlerinin henüz başlamaması sebebiyle birkaç hafta içerisinde dizi yayınlarının stok olup olmamasına bağlı olarak ekranlarda yer alması muhtemel gözüküyor. Dizlerin televizyon ekranlarında yayınlanacağı tarihlerin belli olması sonrasında sizlere haberlerimizde bilgilendirmeye devam edeceğiz.