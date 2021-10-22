Dizide Aldatılan Eda Ece'nin Gerçek Hayattaki İlişkisi Nasıl?

Toplamda 5 sezondur Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yasak Elma isimli sevilen televizyon dizi projesi ilgi çekmeye devam ediyor ve entrika dolu bölümleri ile magazin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Projede Yıldız karakterine hayat veren ve başrolde yer alan yetenekli oyuncu Eda Ece ise Yasak Elma dizisinde sergilediği performans ile dizi hayranlarından beğeni toplamakta. Ünlü oyuncunun özel hayatında ise her şey yolunda görünüyor ve oyuncu, bazı zamanlarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıyor. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraberliğine devam eden yetenekli oyuncu Eda Ece, yapmış olduğu paylaşımları ile özel hayatı ile ilgili ipuçları da vermekte.

Kişisel Instagram hesabından basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü olunca Eda Ece, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve adından söz ettirdi. Mutlu beraberliğini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunarak çok sayıda beğeni topladı. Arkadaşlarının köpeği ve sevgilisi Buğrahan Tuncer ile takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraf beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya hesabında 5 milyon takipçisi bulunan yetenekli oyuncu Eda Ece, yapmış olduğu paylaşım ile kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise Ece tarafından yapılan paylaştığımı beğeni yağmuruna tuttu.

Genç oyuncu Yıldız karakterine hayat verdiği Yasak Elma dizisinde intikam hırsı ile yanıp tutuşmakta ve kendisinin zor zamanlar geçirmesine sebep olan eşi Çağatay'dan intikam almaya çalışmakta idi. İhanete uğrayan Yıldız karakteri hamleleri ile merak konusu oldu ve dizi ilgi çekti. Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakterinin aksine ünlü oyuncu Eda Ece, gerçek hayatta ise çok mutlu ve mutlu beraberliğine devam ediyor. Son olarak dizinin tanıtım panosunun önünde çekildiği fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, Pazartesi akşamına işaret etti ve eşinden alacağı intikamın acı olacağını vurguladı.