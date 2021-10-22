İngiltere, Yeni Zelanda İle Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

Başbakan Boris Johnson, anlaşmanın ihracatçıların maliyetlerini azaltacağını ve Yeni Zelanda'nın iş piyasasını İngiliz profesyonellere açacağını söyledi. Hükümet, bunun Kanada ve Japonya gibi bir ticaret kulübüne katılma yolunda bir adım olmasını umuyor.

Hükümetin kendi tahminlerine göre, Yeni Zelanda anlaşmasının kendisinin İngiltere büyümesini artırması pek olası değil. Genel olarak, Birleşik Krallık ticaretinin yalnızca küçük bir kısmı Yeni Zelanda ile yapılıyor, bu da %0,2'den az.

İşçi ve Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU), anlaşmanın İngiliz çiftçilere zarar verebileceğini ve gıda standartlarını düşürebileceğini söyledi. Ancak Uluslararası Ticaret Sekreteri Anne-Marie Trevelyan, "ürünlerin büyük bir şekilde paylaşılması için her iki yönde de fırsatlar sağladığını" ve İngiliz çiftçilerin endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Johnson ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 16 aylık müzakerelerin ardından Çarşamba günü görüntülü görüşmede anlaşmayı kabul etti. Giysiler, gemiler ve buldozerler dahil Birleşik Krallık malları ile şarap, bal ve kivi gibi Yeni Zelanda malları üzerindeki tarifeler kaldırılacak. Hükümet, avukatlar ve mimarlar gibi profesyonellerin Yeni Zelanda'da daha kolay çalışabileceklerini söyledi.

Daha büyük ticaret anlaşmasına bir adım mı?

Bununla birlikte, İngiltere hükümetinin kendi değerlendirmelerine göre anlaşmanın İngiltere'nin ekonomik büyümesini - veya GSYİH'yi - artırması pek olası değil. Yeni Zelanda, İngiltere'ye daha fazla kuzu satabileceği için biraz daha iyi olacak.

Ancak, Avustralya ile yakın zamanda imzalanan ticaret anlaşması gibi, İngiltere de bunun, diğerleri arasında Avustralya, Kanada, Meksika ve Japonya'yı içeren bir ticaret bloğu olan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerici Anlaşmaya (CPTPP) katılma yolunda bir adım olduğunu umuyor. Birleşik Krallık, AB'de olduğu zamandan beri birçok üyeyle zaten anlaşmalar yaptı. Ancak CPTPP üyeliği, hizmetler ve dijital ticaret açısından daha fazla erişim sağlayacaktır.

Johnson, anlaşmanın yapıldığı bir videoda şunları söyledi: "Düştük, sımsıkı toparlandık ve beraberce çizgiyi aştık ve bir anlaşmamız var. Ve bence bu büyük bir anlaşma." "

Bayan Ardern şunları söyledi: "Ragbi metaforlarını kullanmanı sevdim, ancak buna devam edecek olsaydık, doğal olarak All Blacks'in kazanmasıyla sonuçlanacaktı. "Ve Yeni Zelanda'nın bu serbest ticaret anlaşmasıyla böyle hissettiğini biliyorum, ama aslında, olduğu gibi, ikimiz için de iyi."