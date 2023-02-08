Banka hesabı olanlar dikkat! 18 Şubat tarihine kadar işlem yapmanız isteniyor

Bankalarda hesabı olan tüm vatandaşlar için 18 Şubata kadar ödeme vereceğini açıklayan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, özelliklede bireysel müşterilere düşük faizli kredi vermeye devam edeceğini açıkladı. 18 Şubat tarihine kadar başvurularınızı yapmanız halinde bireysel ihtiyaç kredisi olarak 75000 TL'ye kadar sizlere 24 ay vadeli kredi ödemesi verecek ve gelir belgesiz olarak işlem yaptıracak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşları 5 dakikada sonuç verileceği açıklandı.

75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için hemen en yakın banka şubesine giderek de kredi alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte bireysel müşteri temsilcisinin, sizlere vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız halinde kredi ödemeleri gerçekleştirilir.

Cep telefonunuz üzerinden de mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlara SMS ile ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelir yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak, 44 11 numarasına gönderin. Bu şekilde yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurularında uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri, sizlere hızlı bir şekilde mi gelecek ve onaylanan tutar hesaplarınızı yatırılarak kullandırılacaktır. Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayacak olan Yapı Kredi Bankası, hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir.