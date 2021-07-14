15.000 TL Müjdesi Geldi! Bankalardan Faizsiz 15.000 TL Bugün İtibariyle Başladı, SGK, Bağkur ve Tüm Vatandaşlara Nakit

15.000 TL kredi müjdesi haberi oldukça umut verici oldu. Bankalardan faiz sebebiyle kredi alamayanlar, faizsiz kredi kampanyalarına katılabilecekler. Bankalar ve katılım bankaları bu konuda yeni başvuru imkanı sağlıyor. 15.000 TL kredi almak isteyen müşteriler normal bankalardan kredi başvurusu yaptığı zaman bankanın kendi uyguladığı faiz ile işlem yapmaktadırlar. Bu durum yüzünden kredi almayan çok vatandaşımız vardır. Kredi başvurusu yapacak ve para ihtiyacı olan kişiler faizsiz kredi başvurusunu hangi bankadan yapacaklarını sürekli araştırmaktadırlar. Ülkemizde dinimize göre faizin haram olduğunu düşünen kişilerde faizsiz kredi veren bankalardan işlem yapmak istemektedirler. Eğer sizinde para ihtiyacınız varsa ve faizsiz kredi almak istiyorsanız ülkemizdeki katılım bankalarından bu kredi başvurusu için işlem yapabilirsiniz.

15.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredilerinizde faizsiz destek alacağınız ve islami şartlara uygun bankacılık yapan bankalar şunlardır. Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası. Bu bankalardan yapacağınız tüm bankacılık işlemleri faizsiz ve islami şartlara uygun olarak yapılmaktadır. Şimdi sizlere bu bankaların en çok tercih edilenlerin kredi şartları hakkında bilgiler verelim.

Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası Kredi Başvurusu

Faizsiz ve Helal kredi veren 2 katılım bankası olan Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası kamu bankası olduğu için en çok tercih edilen bankalardan birisidir. Emeklilere, özel sektör çalışanlarına, devlet memurlarına, esnaflara ve çiftçilere faizsiz kredi desteği veren bu bankadan 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç finansmanı kredisi almanız da mümkündür. Banka şubelerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Ayrıca Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarından faizsiz konut kredisi desteği de alabilirsiniz. Eğer bu bankadan faizsiz ev desteği alacaksanız konut finansmanı kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır.

Albaraka Türk Katılım Bankası 15.000 TL Kredi Başvurusu

Eğer kredi ihtiyacınızı Albaraka Türk üzerinden yapacaksanız bu bankanın uygun kar payı oranları ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka şubelerinden evraklarınız ile kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 1 yıllık sigortanızın olması durumunda ve kredi notunuzun yüksek olması durumunda bu bankadan aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Albaraka Türk ayrıca verdikleri ihtiyaç kredilerinde kişilerin ihtiyaçlarına göre imkan vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer evlilik için kredi alacaklarsa düğün kredisi, ev tadilatı için kredi alacaklarsa tadilat kredisi, hac ve umre için kredi alacaklarsa hac ve umre kredisi olarak kredi başvuruları yapabilmektedirler. Başvuruları yaptığınız zaman ihtiyacınızı da banka yetkilisine söylerseniz size uygun kredi imkanlarını söyleyecektir.

Albaraka Türk üzerinden ayrıca ev kredisi, taşıt kredisi, tarla kredisi, arsa kredisi gibi kredileri de faizsiz olarak alacaksınız. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Bu bankadan kredi aldığınız zaman internet bankacılığını kullanarak EFT ve Havale işlemlerini de ücretsiz yapacaksınız.

Kuveyt Türk Katılım Bankası 15.000 TL Kredi Başvurusu

Bir Diğer Katılım Bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz olarak kredi imkanı tanıyan bankalardan birisidir. Sizde bu bankanın şubelerine giderek 15.000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi notu 1100 ve üzerinde olan, bankalarda icralık durumu olmayan kişiler bu kredileri alabilmektedirler. Sizde Kuveyt Türk katılım bankası şubelerine giderek kar payı oranlarına göre kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz.