Dilara Aksüyek Baba Dizisinden Sonra Yürek Çıkmazı’na Dahil Oldu!

TRT 1 ekranlarında salı akşamlarında izleyici karşına çıkan ve senaryosu ile seyirci grubunu derinden etkileyen Yürek Çıkmazı isimli dizi projesi seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yürek Çıkmazı isimli dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Feride ise her yeni hafta merak heyecan içerisinde takip ediliyor. Dilara Aksüyek bu karaktere hayat veriyor ve sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile seyirci grubunun dikkatini çekiyor. Fakat bu karakter seyirci grubunu bazı zamanlarda deli ediyor çünkü Feride kötülüğün vücut bulmuş hali gibi davranıyor. Feride yalanlarla kardeşlerini kandırıyor, zalim babasının tarafında yer alıyor ve olayları çarpıtarak seyirci grubunu çok sinirlendiriyor. Ünlü isim Yürek Çıkmazı dizisi öncesinde Baba isimli Show TV dizisinde rol alarak oyunculuk performansı sergilemiş ve ekranlarda yer almıştı.

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek Baba dizisinde Elif karakterine hayat vermiş ve ondan önce de Arıza isimli yapımda Tolga Sarıtaş ile beraber rol alarak kamera karşısında bulunmuştu fakat bu dizideki varlığı sadece 9 bölüm süren Dilara Aksüyek bu defa Yürek Çıkmazı isimli proje ile adından söz ettirdi. TRT 1 dizisi olan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesinde yeni sezonda dahil olan ünlü oyuncu seyirci grubunu Feride karakterine hayat vererek sinir ediyor.

Projenin 7. yeni bölümü 20 Aralık Salı akşamında yayınlanacak ve Yılmaz karakteri Dilara Aksüyek tarafından hayat verilen Feride karakterini canlandıracak. Seyirci grubunun içinin yağları bu tokat sonrasında eriyecek ve sonrasında yaşanacak olan gelişmeler merak edilecek. Bir grup seyirci Feride'nin yapmış olduğu olaylar sebebiyle onun pişman olması istiyor fakat yine de onun akıllanacağına dair bir inanç taşımıyor. Feride karakterinin her türlü yalanı söyleyebilmesi ve babası olan Yılmaz'ın zalimliklerini ve kötülüklerini görmezden gelmesi dizi hayranlarını çok sinirlendirmişti.

Feride'nin babasından yediği bu tokat sonrasında kardeşlerinin tarafına geçip geçmeyeceği araştırma konusu oldu. Sonunda Feride'nin babasının nasıl aşağılık bir adam olduğunu öğreneceği düşünülürken bir grup izleyici ise Feride'nin hareketlerinden vazgeçmeyeceğini savunuyor. Senaristler gözlerinin önünde duranı bile göremeyen pek çok insan olduğu bir ortamda Feride karakteri için de aynı senaryo yazabilir. Bundan sonra Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesine Feride karakterinin davranışları ve bu karakterin ne yapacağı dikkatli bir şekilde takip edilecek.

24 Temmuz 1987 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Dilara Aksüyek Müjdat Gezen sanat merkezi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. 2012 senesinde Evlerden Biri projesinde Filiz karakterine hayat veren ünlü oyuncu Dilara Aksüyek daha sonra 2013 yılında başlayan Merhamet isim dizide de rol almıştır. Ardından Kadim Dostum ismi dizi projesinde de Deniz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de performans sergilemiştir. Aslan burcu olan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek 58 kilodur ve 168 cm boyundadır. Bu sıralarda Yürek Çıkmazı dizisinde rol alarak güçlü bir şekilde oyunculuk performansı sergileyen Dilara Aksüyek dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir.