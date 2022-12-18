19 ve 22 Aralık Tarihleri Arasında Maaş Alanlar Dikkat! Banka Sizlere Ek Ödeme Daha Verecek!

19 ve 22 Aralık tarihleri arasında emekli maaş alan ve çalışma maaş alan tüm vatandaşlar için kampanya başlatan, kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara 50000 TL'ye kadar nakit ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden maaş alan tüm vatandaşlar istedikleri zaman nakit kredi kampanyalarına, başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecek ve onaylanan bu tutarlar, hesaplarına yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte sizlere 50000 TL'ye kadar kredi kullandırımı gerçekleştirirken, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, toplamda da 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlamaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalar çok ilaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde banka hesapları üzerinden verilmektedir. Banka müşterisi olan tüm vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa kendi bankaları üzerinden alacakları mobil uygulama şifresiyle birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde internet üzerinden 7 24 alabilmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden alacakları kredi kampanyalarında özellikle ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecekti onaylanan tutarda hesaplarına yatırarak hemen aynı gün içinde kullanacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, ek ödemelerden faydalanabilirsiniz.