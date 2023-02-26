Dilan Çiçek Deniz Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı?

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşk haberi ile gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz çiftinin bir haftadır görüştükleri ve birbirlerini tanıma aşamalarında oldukları öğrenildi ve çiftin fotoğrafları paylaşıldı. İlişki haberi sonrasında Dilan Çiçek Deniz'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu ve konu hakkında araştırmalar yapıldı.

Sivas'ta 28 Şubat 1995 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz lise eğitimi aldığı sırada 3 sene boyunca tiyatro eğitimi de görmüştür. Liseler Arası Tiyatro yarışmasına katılarak 17 yaşındayken oyunculuk ödülü alan ünlü isim, Ege Üniversitesi'nde Turizm Rehberliği bölümünde lisans eğitimine başlamıştır. Daha sonra yeniden sınava girerek İstanbul Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapan Dilan Çiçek Deniz bu defa bir aşk haberi ile gündemde yer aldı.

Genç oyuncu 15 yaşında iken Güneşi Annem Sanırdım isminde şiir kitabı çıkarmış ve kariyer hayatında modellikte de yapmıştır. Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına 2014 yılında katılan Dilan Çiçek Deniz ikinci olarak geniş bir kitleye hitap etmeye başlamıştır. Daha sonra 2015 senesinde Miami’de düzenlenmiş olan Kainat Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Deniz, Küçük Tatlı Yalancılar dizisinde de Ebru karakterine hayat vermiştir.

Küçük Tatlı Yalancılar dizisinde Bensu Soral, Alperen Duymaz, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Beste Kökdemir ve Burak Deniz ile beraber oynayan Dilan Çiçek Deniz güçlü bir performans sergilemiştir. Daha sonra Kanal D dizisi olan Güneşin Kızları dizisine dahil olan Dilan Çiçek Deniz bu dizide Elif karakterini canlandırmıştır.