Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu Aşk Yaşıyor! Afra Saraçoğlu Hangi Açıklamayı Yaptı?

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu, son dönemde Yalı Çapkını dizisinde rol alarak popülerliğini arttırdı ve ekranların aranılan bir yüzü haline geldi. 4 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu’ndan yeni dizisine başladıktan sonra ayrılık kararı alan Afra Saraçoğlu daha sonra dizi partneri olan Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Uzun bir süredir beraberlik yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti geçtiğimiz haftalarda açıklama yapmış ve ilişkilerine son verdiklerini belirtmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldıktan sonra Mert Yazıcıoğlu'nun bu defa Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi ve sürpriz ilişki magazin gündemine bomba gibi oturdu. Gönlünü yine bir güzele kaptıran Mert Yazıcıoğlu günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Bugünlerde Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinde rol alan başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu 4 senedir ilişki yaşadığı meslektaşı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yazısı paylaşan genç isim 3. kişi haberlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını da belirtmişti. 4 yıl boyunca Mert Saraçoğlu ile çok mutlu bir ilişki yaşadıklarını belirten Afra Saraçoğlu daha sonra ortak bir karar alarak sevgi ve saygı ve çerçevesinde ilişkilerini sonlandırma kararı aldıklarını belirtmişti.

Mert Yazıcıoğlu ile dostluklarının devam ettiğini açıklayan Afra Saraçoğlu hassas bir süreç geçirdiklerini ve hiç kimseyi zan altında bırakmadan mahremiyetlerine hassasiyet göstermelerini rica ettiklerini belirtmişti. Sosyal medya hesaplarından ilişkilerinin bittiğini yaptıkları ortak paylaşım ile duyuran Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu çifti bu defa yeni bir aşk haberi ile gündemde yer aldı.

4 yıldır Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşaması sonrasında bu defa Dilan Çiçek Deniz'le yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz'in bir haftadır görüştükleri ve birbirlerini tanıma aşamasında oldukları bilgisine ulaşıldı.