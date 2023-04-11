Dikkat! Bu Bankalar 24 Ay Vade ile 70.000 TL Cazip Kredi Teklifi Sunuyor!

Bankaların vadeleri ve faiz oranlarının ne kadar olduğu merak edilerek araştırılıyor. Bankaların 70.000 TL ihtiyaç kredisinin maliyeti ne kadar? Merak edilerek araştırılan sorunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Nakit ihtiyacı bulunan kişiler ilk olarak bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen kişilerin merak ettiği en önemli konu ise faiz oranı ve vadesinin ne kadar olduğu oluyor. Siz değerli müşterilerimiz için Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Akbank QNB Finansbank ve ING Bank’ın müşterileri için hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının detaylarına haberimize yer verdik. İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen kişilere müjde! 24 ay vade imkanı ile 70.000 TL kredi fırsatı sizinle. İşte merak edilen kredilere ilişkin o detaylar haberimizde.

Paraya ihtiyacı olan kişiler bankaların kredi kampanyalarını merak ederek araştırıyor. Bankaların müşterilerine özel olarak hazırlamış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarının maliyetlerini merak ederek araştırılanlar kendilerine en uygun gelen bankalar ile çalışmaya karar veriyorlar.

70 Bin TL Limitli Krediler Patladı!

Son zamanlarda bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları ya da kredi maliyet hesaplamaları incelendiğinde 70.000 TL limiti bir sınır olmuş gibi müşterilerin karşısında çıkarılmaya başlandı. Merkez Bankası kısa bir süre önce karar almış ve ihtiyaç kredisi faizlerine müdahale etme kararı almıştı. Bankalar yüksek faiz ile ihtiyaç kredisi kullandırdıkça Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık tutmak zorunda olacaktılar. Buna kamu bankaları dahi diğer bankalarda uyma konusunda zorluk çekince Merkez Bankası 70 bin TL üstü ihtiyaç kredilerini bu kapsama aldı. Bankalar da 70 Bin TL üstünde ihtiyaç kredisi kullandırmamak için her yolu denemeye başladılar. Yazılı bir kural haline gelmese de ihtiyaç kredisinde 70 bin TL üst sınırı uygulanıyor.

24 Ay Vade ile 70 Bin TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması!

İş Bankası, ihtiyaç kredisi kullanan müşterilere aylık %1,95 oranında kredi faizi uyguluyor. 24 ay vade seçeneği ile 70.000 TL ihtiyaç kredisi kullananlar İş Bankasına aylık 3.887 Türk lirası kredi taksiti ödüyorlar.

Yapı Kredi Bankasının ihtiyaç kredisi aylık faizi ise %2,69 oranında açıklandı. 24 ay vade seçeneği ile 70.000 TL ihtiyaç kredisi kullanan kişiler Yapı Kredi Bankasına ayda 4.296 Türk lirası kredi taksiti ödüyorlar.

ING Bank müşterileri aylık % 2,74 oranı ile faizle ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. 24 ay vade seçeneği ile 70 Bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti ING Bank’ta 4.325 Türk lirası olarak hesaplanıyor.

QNB Finansbank tarafından verilen ihtiyaç kredilerine aylık %1,79 oranında faiz uygulanıyor. 24 ay vade seçeneği ile 70 Bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksiti 3.801 Türk lirası olmaktadır.

Akbank'ın ihtiyaç kredisi faizi ise aylık %1,95 olarak açıklanırken bu banka 24 ay vade seçeneği ile 70 Bin TL ihtiyaç kredisini aylık 3.887 TL taksitle veriyor.