Dolar ne 30 TL ne de 35 TL olacak! Dolar tam tamına bu kadar olacak! Dev banka bugün açıkladı

Dev banka bugün açıkladı! Dolar ne 30 TL ne de 35 TL olacak! Dolar tam tamına bu kadar olacak! FED tutanaklarından sonra yaşanan hareketliliği değerlendiren Selçuk Geçer, gelişmelerin doların yükselişini işaret ettiğini söyledi. Yaşanan olaylarla birlikte artık dolar kurunda düşüş beklenmemesinin altını özellikle çizdi. Selçuk Geçer’in dolar tahminleri pek çok kişiyi şaşırttı. Son yaptığı analizler ve tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, dolardaki artışın temel nedenini FED’in faiz artımı olduğunu belirtti. Geçer temel nedeni bu şekilde açıklarken bu kararların etkisinin yanında ülkemizdeki yanlış politikalara da değindi.

Bir süre faiz artırımı yapmayan FED, faizleri artırmaya başladı. Dünya genelinde enflasyon yükselişe geçti. FED, enflasyonu faizleri yükselterek baskılamaya çalışıyor. Faiz artırımı ülkemizdeki dolar kurunu etkilemektedir. Dolar kurundaki hareketlilik sadece ülkemizde yaşanan olaylarla alakalı değildir. Yurtdışındaki gelişmeler çok daha fazla etkilidir.

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, pandemi sürecindeki etkileri ve dış politikadaki değişimler, doların Türk Lirası karşısındaki değerini etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Dolar/TL Kurunda Son Durum

11 Nisan 2023 itibariyle dolar/TL kurunda, dolar 19,62 TL'den alınıp 19,67 TL'den satılıyor. Euro/TL kuru ise liradan alınıp liradan satılıyor. Dolar endeksi, bugün yüzde 0,277 düşüşle güne başladı. Dolar değer kaybederken, uzmanlardan ve bankalardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Standard Chartered'dan Dolar Tahmini

İtalyan dev yatırım şirketi Standard Chartered, dolar/TL kurunda mevcut politikaların sürmesi durumunda, doların 36 TL seviyesine kadar çıkması bekleniyor. Ekonomik büyüme beklentisinin düşürülmesiyle birlikte, yatırımcılar doların Türk Lirası karşısındaki değerindeki düşüşe dikkat çekiyorlar.

Dev Bankadan Dolar Tahmini Geldi

Doların ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer alırken, son dakika açıklamasıyla birlikte dev bankanın dolar tahmini açıklandı. Bankanın açıklamasına göre, dolar ne 25 TL ne de 40 TL olacak! Dolar tam tamına 30 TL seviyesinde olacak.

Dolar/TL Kurundaki Etkileri

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, ülkedeki ekonomik hayatı ve yatırımcıların portföylerini doğrudan etkiliyor. Yüksek dolar kurunun ihracatı olumsuz etkilemesi, ithalatın artmasına neden oluyor. Ayrıca yüksek dolar kurunun, enflasyonu tetikleyerek, vatandaşların alım gücünü de düşürmesi söz konusu olabiliyor.

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