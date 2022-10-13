Dikkat! Acil kredi alacaklar için uyarı var! Bugünlerde kredi almak istiyorsanız size özel haber verildi!

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, bugünden itibaren QNB Finansbank, üzerinden başlatılan yeni kredi kampanyası ile birlikte 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi olabileceği haberi verildi. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle acil ihtiyaç kredisi ihtiyacı olan ve nakit kredi kullanmak için bankalardan hemen sonuç almak isteyen vatandaşlara hemen destek vereceğini açıkladı. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden istediğiniz zaman kredi alabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilecekleri bu kampanyalarda, nakit kredi kullanabileceğiniz QNB, Finansbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS atarak da hemen onay alabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç ödenmektedir.

QNB FinansBank, resmi internet sitesi üzerinden SMS ile kredi almak istiyorsanız veya acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 50 30 numarasına göndermesi durumunda Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.