Emekliye müjde! TC kimlik kartınıza göre hesabınıza 9000 TL Ödeme yattı!

Emekli maaş olan vatandaşlar için yapılan yeni müjdeli haberde, TC kimlik kartı numaranıza göre, 9000 TL'ye kadar ödemeleri alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 9000 TL ödeme alacağınız bankaları, aşağıda verilmektedir. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız işlemlerde 9000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli yüksek limitlerde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Emekli maaş, hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu hemen ödenmektedir.

EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Garanti Bankasının başlatmış olduğu bu kampanyalara katılmak için en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşları için banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleşiyor.

Garanti Bankası haricinde 9000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsa da bu bankalar üzerinden 9000 TL'ye kadar ödeme olacağını söyleyebiliriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de banka yakınımızda iseniz size en yakın banka şubesi üzerinden kimliğinizle birlikte yapabilirsiniz.

Kamu bankaları ve Garanti Bankası haricinde ayrıca işlem yapacak olan vatandaşlara, Akbank ve Denizbank'ın internet bankacılığını kullanarak da bu bankadan emekli kredisi olarak 9000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredisinden faydalanabilirler.