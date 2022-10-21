Didem Balçın, Kuruluş Osman'dan Sonra Yeni Dizi ile Ekranlara Dönecek

Geçtiğimiz sene nisan ayında oğlunu dünyaya getiren ünlü oyuncu Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisinde rol almış ve bu gelişme ile hayranlarından takdir toplamıştı. Hem kariyer hayatını sinema filmleri ile sürdüren hem de annelik görevini yürüten başarılı oyuncu Didem Balçın bu defa yeni proje ile adından söz ettirdi. Didem Balçın Çakallarla Dans filminin yeni versiyonunda başrolde yer almış ve magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettirmişti. Film projelerinin yanı sıra dizilerde ise son olarak Kuruluş Osman ile etkili bir performans ortaya koyan başarılı oyuncu yeni projeleri ile merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor.

Diriliş Ertuğrul isimli dizide Selcan Hatun karakteri ile rol alan ünlü oyuncu Didem Balçın daha sonraki dizisi olan Kuruluş Osman'a transfer olmuş ve bu gelişme ile hayranlarını mutlu etmişti. Ünlü oyuncu uzun bir süredir tarihi bir projede yer alması sebebiyle Selcan Hatun olarak hafızalara kazınmıştı. Ankara'da 1982 tarihinde dünyaya gelen ve 2000'li yılların başından itibaren sinema filmlerinin yanı sıra dizilerde de rol alan ünlü oyuncu Didem Balçın güçlü bir kariyer hayatına sahip.

Sevilen oyuncu Didem Balçın, Kuruluş Osman dizisi sonrasında tekrardan bir dönem dizisi ile değil çok farklı bir proje ile ekranlara dönüş yapacağının müjdesini vererek dikkatleri üzerine topladı. Yeni projesi için Ocak ayını işaret eden ünlü oyuncu Didem Balçın bu gelişme ile adından söz ettirdi. Ünlü isim sinema filmleri çektiğini anlatırken oğlunun bakımı içinde çaba harcadığını söyledi. Yeni dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Didem Balçın yeni projesinin dizi olacağını fakat Ocak ayında olacağını söyledi. Filmlerin Kasım sonunda biteceğini ifade eden Didem Balçın, yeni projesinin dönem dizisi olmayacağını belirtirken rolden sıkılmadığını, gerçekten çok severek oynadığını fakat bu sefer öyle olmayacağını yazdı. Yeni dizisinin türü ya da ismi hakkında bir bilgi vermeyen Didem Balçın bu projenin tarihi bir yapım olmayacağına vurguda bulundu. Diğer taraftan ünlü ismin günümüzde geçen bir senaryonun bir parçası olacağı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de kameralara takılan ünlü oyuncu Didem Balçın anne olması hakkında açıklamalarda bulunmuş ve oğlunu dünyaya getirmesi ardından daha çok çalıştığını belirtmişti. Sürekli çalıştığını ve gezmediği için sevenlerinin kendisini pek görmediğini belirten ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalması ile ilgili sorulan soruya yanıt veren ünlü oyuncu Didem Balçın şu sıralarda film çektiğini ve daha sonra yeni bir filme de başlayacağını belirtmişti. Kariyer hayatının yoğun geçtiğini açıklayan Didem Balçın, doğum sonrasında çalışma hayatına daha çok ağırlık verdiğini söylemiş ve bu sayede merak edilenleri yanıtlamıştı. Dönem dizisinde rol alması sebebiyle hafızalara bu proje ile kazınan ünlü oyuncu dönem dizisinden hiç sıkılmadığını ve aksine çok sevdiğini belirterek dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.