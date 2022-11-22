Devletten yeni arabalar satışa çıktı! 67.500 TL'den başlayan fiyatlarla modeller geldi

67.500 TL'den başlayan fiyatlarla modeller geldi... Devletten yeni arabalar satışa çıkıyor! İkinci el araç piyasalarında olan fiyat artışından sonra birçok alıcı devlet ihalelerini takip etmeye başladı. Devlet ihalesi ile satılan araçlar genelde muadillerine göre çok daha uygun fiyatlı olur. Devlet sık sık ihaleyle araç satışı ilanı açtığından dolayı sıkı takipçiler kendine çok yaşlı olmayan ve kazasız araçlar bulabiliyorlar.

İhalelere Katılma Koşulları

Devletin yaptığı ihalelere katılmak için sadece resmi ihale sayfasına üye olmak yeterli oluyor. Daha sonra çıkan ilanları takip etmeniz gerekiyor. Eğer bir aracı beğenirseniz açılış fiyatına göre teklif verebilirsiniz. Fakat teklif vermek için hesabınızda teklifiniz kadar para olması gereklidir.

Sizin gibi birçok alıcıda beğendiğiniz araca teklif verebilir. Bu nedenle ilanda güncel fiyatı takip edip zaman zaman teklifinizi yükseltmeniz gerekecektir. İhale süresi dolduğunda en yüksek teklifi veren alıcı aracı almaya hak kazanır. Ardından alıcı aracın fiyatını öder ve satış sözleşmesi ile gidip aracını bulunduğu garajdan teslim alır.

İhale sayfasında yer alan bazı araçlara bakarsak şu an 2003 modelin Nissan Sunny 67.500 TL’den satışta. Fakat aracın araç sağdan direksiyonlu olduğundan dolayı iç aksamlarında değişiklik yapılması gerekiyor.