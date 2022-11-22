Evden çalışarak güle oynaya ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! İşte evden yapılabilecek o iş

İşte evden yapılabilecek o iş... Evden çalışarak güle oynaya ayda 5.000 TL kazanabilirsiniz! Evinizde kendi yaptığınızı ürünleri internet üzerinden satabilir, sosyal medya işi ile ilgilenebilir, blog yazabilir, bir şirket ile anlaşabilirsiniz. İş seçimi tamamen sizin tercihinize ve yeteneklerinize bağlı bir seçimdir.

Evden Çalışarak Hangi İşleri Yapabilirim

· Eğer bir konuda çok bilgili ve donanımlı iseniz özel ders verebilirsiniz. Genellikle üniversite öğrencilerinin tercih ettiği bu para kazanma şekli bir eve gitmeden ister evinizde isterseniz online bir şekilde para kazanabilirsiniz.

Bu yöntemde öğrencilerinizi kendimiz bulabilir ya da bunun için var olan sitelere kayıt olabilirsiniz. Ya da ikinci bir yöntem olarak derslerinizi videoya çekip YouTube’a ya da farklı ders anlatım uygulamalarına yükleyebilirsiniz.

· El işine yetenekleriniz var ise el örmeleri, oyuncaklar, çantalar, takılar gibi ilgili olduğunuz işleri yaparak satış yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz ürünleri isterseniz sosyal medya üzerinden isterseniz de online satış mağazalarından satabilirsiniz.

· Sosyal medya işi ile ilgilenebilirsiniz. Yapmayı sevdiğiniz bir işle ilgili videolar çekip paylaşabilir, edit yapmayı biliyorsanız başkalarının videolarını editleyebilir ya da sosyal medya editörü olabilirsiniz.

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