Devletten Kadınlara Destek Yardımı! Ayda 300,400 ve 600 TL Ödeme Verilecek

PTT üzerinden verilecek bu ödemeler anında gerçekleşiyor. Doğum yardımı talebini ileten kişilere sorgusuz sualsiz bu destek yardımı çocuk sayısına göre yapılıyor. SGK tarafından yapılan bu duyuru da son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte detaylar...

Doğum yardımı olarak bilinen bu yardımlar yeni doğum yapmış veya yapacak olan kişilerin de takip ettikleri konulardan birisi. 5 yaşına kadar çocuğunuz varsa ve bu destekten yararlanmadıysanız, desteğin verileceği açıklandı. Sosyal Hizmetler kurumları tarafından yapacağınız başvurularda çocuk sahibi olan kişiler çocuk sayısına göre doğum yardımı alabilecekler. 1 çocuğu olan kişiler 300 TL iki çocuğu olan kişiler 400 TL 3 ve daha fazla çocuğu olan kişiler ise 600 TL destek alabileceklerdir. Bu destekleri hem çocuk sahibi olan hem de çocuk sahibi olmaya aday kişiler alabileceklerdir.

Doğum Yardımı PTT Hesaplarına

Doğum yardımı PTT hesaplarına yatacak. Pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında da bu yardımlar verilmeye devam ediyor. Doğum yardımı almaya hak kazanan kişilerin TC KİMLİK numaralarına göre PTT şubelerine yatacak bu para bir kerelik olarak verilmektedir. PTT şubelerine giderek bu desteği kimliğinizle çekebilirsiniz.

Doğum Yardımı Kimlere Verilir?

Doğum yardımı bir kerelik ödenen bir yardım olmaktadır. 15.05.2015 tarihinden sonra başlayan bu ödemeler, 5 yaşında çocuğu olan kişilere kadar verilmektedir. 2015 tarihi öncesinde doğum yaptıysanız, bu çocuklar için ödeme verilmemektedir. 600 TL ödemelerde, 3 çocuk ve fazlası olması gerekiyor. İkiz doğum yapan kişiler ise 1. ve 2. doğum parasını alarak 700 TL ödeme alacaklardır. Verilen paralar çocuk sayısına göre verilmektedir. 3 çocuğunuz varsa ve bu çocuklar için başvuru yapacaksanız, 300 TL, 400 TL ve 600 TL, toplamda 1.300 TL doğum yardımı alabileceksiniz.

Doğum Yardımı

Doğum yardımı ödenekleri TC vatandaşı olan ve Mavi kart sahibi olan kişilere ödenen bir ödenektir. Anne veya babanın her ikisinin de TC vatandaşı olması veya Mavi Kart'lı olması gerekiyor. Doğum yardımı 2015 tarihinden itibaren verilmektedir. Ödeme miktarları çocuk sayısına göre değişmektedir. Ayrıca doğumların da vefat etmeden yapılmış olması gerekiyor. Eğer bebek ölü doğduysa bu desteklerden yararlanılmamaktadır.