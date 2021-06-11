MSÜ Tercih ve Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. 2021 MSÜ Tercih Sonuçları Sorgulama nasıl yapılır? 2021 MSÜ tercih ve sonuçları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile birlikte, merakla beklenen MSÜ tercih başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından beklenen bu açıklama sonrasında nasıl sorgulama yapılabilir, merak konusu olmuştur. Sizlere haberimizde MSÜ tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanacak, bu konu hakkında bilgiler verelim...

Sonuçlar Açıklandı

Merakla beklenen MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandığı duyurusu yapıldı. 30 Nisan ile 19 Mayıs arasında yapılan tercih işlemleri sonrasında, yapılan tercih sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı MSÜ yerleştirme sonuçları için açıklama yaptı. Sorgulama ekranına girerek sizlerde sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

MSÜ Tercih Sonuçları

Son dakika haberi verilmesi ile birlikte, sorgulama ekranına da çok giriş yapıldığı için sistemde kısa süreli bir kesinti oluştu. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan adayların, fiziki yeterlilik, kişilik değerlendirme, evrak kontrolü testlerine girecekler.

Milli Savunma Üniversitesi Açıklama Yaptı

Milli Savunma Üniversitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 2021 yılı askeri öğrenci temini ön başvuru sonuçlarının yayınlandığı duyurusu yapıldı.

MSÜ Tercih sonuçlarınızı öğrenmek ve sorgulama yapmak için tıklayınız.

Sorgulamanızı yaptıktan sonra, bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazandıysanız, fiziki yeterlilik ve kişilik değerlendirme kontrollerine gireceksiniz. Resmi internet sitesinden detayları öğrenebilirsiniz.