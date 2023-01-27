Devletten ilkokul, lise, ortaokul öğrencilerine 5.104-1.110 TL ödeme müjdesi! Karneyi alan beri gelsin

Karneyi alan beri gelsin... Devletten ilkokul, lise, ortaokul öğrencilerine 5.104-1.110 TL ödeme müjdesi! Bu miktarın yüksek öğrenim kurumunda okuyan öğrencilere ise asgari maaş kadar dönem aralarında yapılacak biçimde başarıyı devam ettirme desteği olarak verileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı yapılacak olan bu yardımı “ Başarı Teşvik Programı “ olarak duyurdu. Haberin devamını okuyarak bu bursa nasıl ulaşılabileceğinizi ve şartlarını öğrenebilirsiniz.

Şartları Neler? Kimlere Verilecek Bu Burs?

Başarıyı teşvik etme adı altında açıklanan bu bursu almak isteyen minimum 4 yıllık yüksek öğrenim kurumunda okuyan öğrencilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Hali hazırda sosyal yardım alan ailelerin ilköğretim, ortaöğretim ve minimum 4 yıllık yüksek öğrenim kurumu öğrencisi çocuklarının alabileceği bu yardımın bazı detayları mevcut.

İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine asgari maaşın %60’ına kadar yardım verilmesi kararlaştırıldı. 8.500 TL olarak kararlaştırılan asgari ücrete göre şuanda 5.100 Türk Lirası tutarında yardım yapılacak. Gelecekte asgari ücrete gelebilecek olan zamla bu oran da artabilir. Örnek vermek gerekirse asgari ücretin 10.000 TL olması durumunda verilecek yardım 6.000 TL olacaktır.

Cumhurbaşkanı'nın başarıyı teşvik etmek adına duyurduğu bu ödemelere ikinci devre başvuruları ileriki hafta başlayacak. Başvurular ise bulunulan ilin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri üzerinden yapılacak. Bu zamanlarda bir bir öğrenciler yarı sene tatillerine başlarken, en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki zamanlarda ödemelerin yatırılması bekleniyor

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