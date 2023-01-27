Bir kez bakan gözlerini alamıyor! İndirimde kallavi günler... BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Cuma sabahı başlayacak indirimlerle on binden fazla şubesinden satış yapacak BİM ürün listesini meraklıları için paylaşıldı. Kataloğda yine birbirinden çeşitli onlarca ürün yer alıyor ve yarın sabah 09.00 itibariyle müşterilerini bekleyecek.

BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Bir kez bakan gözlerini alamıyor. İndirimde kallavi günler başlıyor. BİM'e bu hafta birbirinden şık ürünler geliyor. Her hafta salı ve cuma günleri önemli indirimler yapan market yeni ürün listesini de kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturdu.

BİM 27 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge

• 3 farklı fan modu (2000-4000-8000 Pa)

• 3 farklı su tankı (Kısık-Orta-Yüksek)

Diy-Toy

Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası

• 1 tarafı beyaz tahta, 1 tarafı kara tahta

• Manyetik yüzey

Rafadan Tayfa Nevresim Seti Tek Kişilik

• Nevresim: 160x220 cm +/- %5

• Yastık Kılıfı: 50x70 cm +/- %5 (1 adet)

,Molinella

Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf

• 160x200 cm ±%5 cm

Casilda Home

Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li

• 60x100-50x60 cm +/- %5

• Kaydırmaz taban

Tefal

Düdüklü Tencere ~ 6 L

• 5 Güvenlik sistemi

• 2 farklı pişirme program

Rafadan Tayfa

Yorgan

• 155x215 cm (+-%5)

• Çift taraflı baskılı

Diy-Toy Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası

• 1 tarafı beyaz tahta, 1 tarafı kara tahta

• Manyetik yüzey

Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz

• 1500 W

• Hızlı pişirme sepeti

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