BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Bir kez bakan gözlerini alamıyor! İndirimde kallavi günler
BİM Market yine kallavi bir indirimle müşterilerini yarın sabahtan itibaren bekleyecek.
Bir kez bakan gözlerini alamıyor! İndirimde kallavi günler... BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Cuma sabahı başlayacak indirimlerle on binden fazla şubesinden satış yapacak BİM ürün listesini meraklıları için paylaşıldı. Kataloğda yine birbirinden çeşitli onlarca ürün yer alıyor ve yarın sabah 09.00 itibariyle müşterilerini bekleyecek.
BİM 27 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Bir kez bakan gözlerini alamıyor. İndirimde kallavi günler başlıyor. BİM'e bu hafta birbirinden şık ürünler geliyor. Her hafta salı ve cuma günleri önemli indirimler yapan market yeni ürün listesini de kapsamlı bir şekilde açıklığa kavuşturdu.
BİM 27 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge
• 3 farklı fan modu (2000-4000-8000 Pa)
• 3 farklı su tankı (Kısık-Orta-Yüksek)
Diy-Toy
Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası
• 1 tarafı beyaz tahta, 1 tarafı kara tahta
• Manyetik yüzey
Rafadan Tayfa Nevresim Seti Tek Kişilik
• Nevresim: 160x220 cm +/- %5
• Yastık Kılıfı: 50x70 cm +/- %5 (1 adet)
,Molinella
Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf
• 160x200 cm ±%5 cm
Casilda Home
Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li
• 60x100-50x60 cm +/- %5
• Kaydırmaz taban
Tefal
Düdüklü Tencere ~ 6 L
• 5 Güvenlik sistemi
• 2 farklı pişirme program
Rafadan Tayfa
Yorgan
• 155x215 cm (+-%5)
• Çift taraflı baskılı
Diy-Toy Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası
• 1 tarafı beyaz tahta, 1 tarafı kara tahta
• Manyetik yüzey
Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz
• 1500 W
• Hızlı pişirme sepeti
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