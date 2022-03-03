Devletten Emekli Olan Kişilere Dev Hamle Geldi, Cumhurbaşkanı Onaylı 25.000 TL Ödeme Haberi Umut Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu emekli vatandaşlara müjde duyuruldu 25000 TL ödemeler emekli vatandaşların hesaplarına yatacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara göre kamu bankaları üzerinden emekli vatandaşlara 25.000 TL'ye varan ödemeler yapılacak.

Emekli vatandaşlar için müjdeli haber hükümetten geldi. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız emekli olmaları karşılığında maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halk Bankası üzerinden almakta ise kredi başvurularını kolayca yapabilecekler. Emekli vatandaşlarımız yapmış olduğu bu Kredi başvurularında devlet destekli olarak 25 bin TL'ye varana kadar başvuruda bulunabilecekler. Başvuru koşulları ise sadece kimlikleri ile birlikte yapılabilecek. Üstelik kredi başvurularında gelir belgesi şartı olmayacak Vakıfbank Halk bank ve Ziraat Bankası'nın Resmi Web siteleri üzerinden yayınlamış olduğu habere göre emekli maaşlarını bu bankalardan herhangi birinden alan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi başvurusunda bulunabilecek ve kredi sonuçları hemen açıklanacak. Bu krediler devlet destekli bir şekilde 25 bin TL'ye kadar olacak nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve daha önce herhangi bir banka üzerinden kredi kullanan vatandaşlar hesaplarından 25 bin TL'ye varana kadar kredi kullanabilecekler. Alınacak olan bu ihtiyaç kredilerinde banka kendi kredi politikalarına uygun kişiler için devlet destekli 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli Kredi verebilecek. Vatandaş dilerse ilk taksit ödemelerini 3 ayda bir ödemeli de yapabilecektir.

Vakıfbank Halk bank ve Ziraat Bankası üzerinden başlatılmış olan bu kampanyaya başvuruda bulunmak isteyen emekli vatandaşlarımız bankaların Resmi Web siteleri üzerinden açıklanmış olan emekli kredi başvuru formunu doldurup 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan emekli vatandaşlarımız bankaya ile iletilen başvuruları Genel Müdürlük tarafınca incelenip ve başvuru sonucu cep telefonlarına SMS yolu ile iletilecektir. Cep telefonuna iletilen kredi başvurusu sonucu olumlu ise en yakın banka şubesinden Kredi kullanımına sağlayabilirler. Eğer emekli vatandaşlarımız internet bankacılığı kullanıyor ise bu işlemleri şubeye gitmeden online olarak gerçekleştirebilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halk bank üzerinden emeklilik maaşı almayan vatandaşlarımız ise emekli maaşlarını bu bankalardan herhangi birine taşıyarak 25000 TL ve daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Emekli vatandaşlarımız diğer bankalardaki borçlarını kapatmak için de borç transfer kredisi alabilmektedirler. Kredi başvurusu ve krediler hakkında detaylı bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bankaların Resmi Web siteleri üzerinden güncel faiz oranları ile kredi başvuru şartlarını öğrenebilirler.