PTT kuyruğunda olan vatandaşlarımıza 25 bin TL'ye kadar ödemeler yapılacak!

PTT kuyruklarında oluşan uzun kuyrukların sebebi belli oldu. PTT kredi almak isteyen vatandaşlar için 25 bin TL'ye kadar ödeme düzenledi. Haberin devamı yazımızda…

PTT son dönemlerde düzenlemiş olduğu nakit kredi kampanyaları ile birçok vatandaşın ihtiyacını giderdi. PTT üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak verilmesi planlanan ve özellikle bankalarda kredi notu düşük olan vatandaşlara verilmesi planlanan Kredi limitleri 25 bin TL'ye kadar yükseltildi. Haberin duyulması ile PTT'nin önünde uzun kuyruklar oluştu sebebi ise 25 bin TL'lik ihtiyaç kredisi.

Ptt'lerin anlaşmış olduğu Aktif Bank aracılığı ile sigortalı olarak çalışmakta olan ve emekli memuru devlet memuru ve esnaf olan vatandaşlara 36 ay vadeli 25000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. PTT bu kredileri Aktif Bank üzerinden verecek özellikle aktif Bank'ın Kredi politikaları dikkate alınacak Kredi başvurusunda verecek özellikle aktif Bank'ın Kredi politikaları dikkate alınacak Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecekler.

Aktif Bank'ın ihtiyaç kredisinde başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız cep telefonlarının SMS kısmından Kredi yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numarasını yazıp bu mesajı 3050 numarasına göndermesi gerekmektedir. PTT üzerinden 25000 TL'lik ihtiyaç kredisi isteyen vatandaşlarımız öncelikle bu şekilde onay alması gerekmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden yapmış olduğunuz SMS başvurusu sonrasında Kredi sonucu olumlu bulunan kişiler Aktif Bank Genel Müdürlüğü tarafından aranıp ve bilgileri teyit edilmektedir. kredi başvurusu onayı alan vatandaşlar bu kredileri isterse PTT şubelerinden kimlikleri ile birlikte kullanabilir veya PTT şubelerine gitmeden iş adreslerinde veya ev adreslerinde diledikleri zaman kullanabilmektedirler.

PTT üzerinden kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar emekli ise emekli maaşlarını kendi banka şubelerinden almaları gerekmektedir. PTT emekli vatandaşlara 80 bin TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hem de diğer bankalarda bulunan borçları kapatmak için borç kapatma kredisi imkânı da sunmaktadır.

Sizlerde PTT üzerinden 25000 TL'lik nakit kredi kampanyası başvurusunda bulunmak istiyorsanız SMS yolu ile başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer devlet memuru iseniz veya sigortalı çalışıyorsanız Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizlerde PTT Aktif Bank üzerinden alacağınız ihtiyaç istediğiniz ile nakit ihtiyaçlarınızı anında giderebilir tüm sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz.