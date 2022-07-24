Devletten Duyuru Sadece Emekliler İçin! Resmi Gazete Yayınlandıktan Sonra 50.000 TL Ödeme Yapılacak…

Devlet sıkıntı yaşayan emeklilere 50.000 TL tutarında ödeme yapacak. Kredi çekemeyen emekli vatandaşlara devlet eli ile nakit ödeme yapılacak. Başvuruda bulunan emekli vatandaşlara nakit kampanya ile borçlarını kapatabilmeleri için fırsat sunuyor. Bu kapsamda 50 bin liralık ödeme yapacak.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı kredi borcunu başka bir kredi ile kapatmak isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Borcu borç ile kapatmak isteyen vatandaşlar çarkı döndüremez hale gelmesinden dolayı devlet durumu el atmış oldu. Ödeme yapamaz duruma gelen kişiler bankalar ile icralık durumu geliyor. Böyle bir durumda kredi notu düşük olan vatandaşlara devlet tarafından borç kapatma kredisi veriliyor. Kredi direkt olarak vatandaşa verilmiyor, vatandaşın mevcut olan borcu kapatılıyor. Birçok yeri borcu bulunan vatandaşın sadece bir yere borcu bulunuyor. Çalışanlara sunulan bu imkan emekli vatandaşlara önceki zamanlarda sunulmuyordu. Sunulmamasın neden emekli maaşlarına ipotek veya haciz koyma işleminin olmamasından dolayı bankalar alacaklarını tahsil etme konusunda kuşku oluştuğu için ön görülmüyor. Fakat devlet desteği ile bu sorun çözülmüş oldu. Devlet desteği ile borçlu olan emekli vatandaşın imdadına yetişmiş oldu.

Emeklilere Verilecek 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli vatandaşlar, kamu bankacılık hizmet sunan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığı ile borç kapatma kredisi kullanabilecek. Borç kapatma kredisinde tutar 50 bin lira olarak belirlendi. Uygulanacak olan vade seçeneği ise 36 olarak vurgulandı. Bu kapsamda ihtiyaç kredisi olarak emeklilere sunulacak olan kampanyaya katılım sağlayarak almak isteyen emeklilerin kredi notu dikkate alınmayacak. Birçok bankaya borcu bulunan emekliler için güzel gelişme yaşandı. Kredi borcu bulunan vatandaşların kredi puanına bakılmaksızın, talep eden tüm emekli vatandaşlara bu kredi imkanı sunuluyor. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kampanya tüm emekli vatandaşlar sunulacak. Hem maaş müşterisi olan olmasından hem de emekliye verilmesinden dolayı düşük faiz oranları ile işlem yapılacak. Aranan tek şart ise kredi çekecek olan kişinin icra listesinde bulunmaması gerekir.