Seçim Öncesi Kredi Sicil Affı Yasası Müjdesi! Kredi Sicil Affı Çıkıyor

Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen sicil affı yasasıyla ilgili müjdeli haberler arka arkaya gelmeye başladı.

Günümüz ekonomisinde yaşanan dalgalanmalardan dolayı vatandaşlar bankalardan kredi kullanmak zorunda kalıyor. Maddi durumu yeterli olmadığı için bankalardan kredi çeken vatandaş ne yazık ki yine aynı yetersizliklerden dolayı borçlarını ödeyemiyor. Bu durumda bu kişilerin kredi sicili olumsuz etkileniyor ve kredi notu düşüyor. Kredi notu düşük olan ve kredi sicili bozuk olan vatandaşların kredi veya kredi kartı talepleri de bankalar tarafından genellikle reddediliyor. Nakit ihtiyacını karşılayamayan ya da ev veya araba almak için kredi kullanamayan bu kişiler sicil affı yasasının gelip gelmediği konusunda araştırmalar yapıyor.

KREDİ SİCİL AFFI ÇIKTI MI 2022?

Kredi sicil affı son dakika 2022 gelişmelerini heyecanla takip eden vatandaşlar için iç rahatlatıcı haber geldi. BDDK kredi sicil affı ile ilgili çok sayıda talep gönderen vatandaşlara nihayet yanıt verdi. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, hem kredi sicil affı düzenlemesi ile ilgili hem de kredi taksit sayısının 60 aya çıkarılması ile ilgili talepleri BDDK’ya iletti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi vade sürelerinin bir süre daha değiştirilemeyeceğini söyledi. Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünün alınacağını belirterek söz konusu sürelerin değişebileceğine dair umut verdi.

Kredi sicil affı ile ilgili de açıklama yapan BDDK, son yasal düzenlemelerin Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak yeni bir af gelmesinin TBMM’nin takdirinde olduğunu ifade etti. Kulislerden gelen son bilgilere göre, sicil affı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi görüşmeleri olumlu bir şekilde sürüyor. Meclisin yanı sıra, yaptığı açıklamalarla sicil affına yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alacağı karar da merakla bekleniyor. Seçim öncesinde KYK faiz indirimi yapıldığı gibi sicil affının da yapılma ihtimali çok yüksek görülüyor. Alınan KYK faiz indirimi benzeri bir kararın da sicil affı için Milyonlarca vatandaşın bu zorlu dönemde mağdur edilmeyeceği, yakın zamanda konuyla ilgili somut adımların atılması ve Kredi Sicil Affı Yasası’nı meclisten geçirip Resmî Gazete’de yayımlanacağı konuşuluyor.

KREDİ SİCİL AFFI DİLEKÇESİ

Kredi sicil affına yönelik yasa çıkana kadar dilekçe yazarak da af talep edebilirsiniz. Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı kanunun 48. maddesine eklenen Geçici Kanun 2’ye göre; anapara ve taksit ödeme tarihi 24 Mart 2020 tarihinden önce olan fakat bazı nedenlerden dolayı kredilerinin geri ödemesini geciktiren gerçek ve tüzel kişiler borcunun tamamını öderse veya yeniden yapılandırırsa Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nde tutulan kayıtları silinir. Yani bu kişiler bir nevi sicil affından yararlanmış olur. Bu fırsattan yararlanmak için bankalara kredi sicil affı dilekçesi yazmak gerekiyor. Kredi sicil affı dilekçesi örneğini arama motorlarında bulabilirsiniz. Yazdığınız dilekçeleri başvuracağınız bankaların genel müdürlüğüne PTT aracılığı ile iadeli ve taahhütlü olarak göndermeniz gerekmektedir. Söz konusu dilekçelere İş Bankası, Garanti Bankası ve Vakıfbank’ın genellikle olumlu yanıt verdiği söyleniyor. Bu bankaların yanı sıra maaşınızı aldığınız bankalardan da olumlu cevap almanız mümkün.

KREDİ SİCİLİ NASIL DÜZELTİLİR?

Kredi sicili bozulduğu için bankaların kara listesine giren vatandaşlar yeniden kredi veya kredi kartı talep etmek için sicilini nasıl düzelteceğini merak edip araştırıyor. Uzmanlar tarafından yapılan önerilere göre sicili bozuk olan vatandaşların öncelikle yapması gereken şey halihazırda bulunan borçlarını tamamen ödemektir. Bununla birlikte sürekli olarak kredi ya da kredi kartı başvurusu yapmaması gerekmektedir. Bu durum kişinin güvenilirliğini azaltmaktadır. Son olarak kredi sicilini düzeltmek için düşük tutarlarda yani 5.000-10.000 liralık krediler çekip bu kredileri düzenli bir şekilde ödeyerek de sicilinizi temizleyebilirsiniz. Puanınızın yeniden düşmemesi için başkalarına kefil olmamayı ve borçlarınızın tamamını zamanında ödemeyi unutmayın.