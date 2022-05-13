Devletten Anne Babasını ve Eşini Kaybedene Yardım! Kimlikle Başvurana Anında Maaş Bağlanıyor. Ülkemizde emeklilik ile sigorta sistemini denetim altına alan ve yürütme mekanizmasını sürdüren kurum sosyal güvenlik kurumudur. Sigortalı ya da emekli olması fark etmeksizin kazanılmış hakların kalıcı bir şekilde sunulması ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sigortalılık durumunun sonrasında emeklilik hakkını arayan vatandaşın hayatını kaybetmesi halinde mevcut emekli maaşı hak sahiplerine geçmektedir.

Dul ve yetim maaşı nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmakta olan yetim ve dul maaşı, hak sahiplerinin hayatını kaybeden emekli yakından gelen bir aşk biçimidir. SGK, emekli maaşı alırken hayatını kaybeden bir emekli vatandaşın maaşını, geride kalan hak sahiplerine belirli oranda hesaplamak şartıyla verir. Gerek kazanılan hakkım kaybedilmemesi gerekse de geride kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu böyle bir yönteme başvurmaktadır..

SGK tarafından ölüm aylığı şeklinde adlandırılan bu ödenek yetim ve dul maaşı şeklinde bilmiyor. Dul ve yetim maaşı ise esnasında hayatını kaybeden emekli vatandaşın çocuklarına ya da eşine yapılan maaş ödemesidir. Hayatını kaybeden sigortalı vatandaşın eşine dul aylığı bağlanır. Hayatını kaybeden emekli vatandaşın çocuklarını ise geçim aylığı bağlanmaktadır. Yani 18 yaşına kadar ya da üniversite eğitimi devam ediyorsa 25 yaşına kadar bu ödenek verilmektedir.

Dul ve yetim maaşı alma koşulları neler?

SGK tarafından hayatını kaybeden emekli vatandaşın eşine yüzde 75 oranında maaş bağlanır. Diğer taraftan hak sahibi eşin, hayatını kaybeden emekli ile vefat ettiği dönem içerisinde yasal bir şekilde evliliğinin bulunuyor olması gerekir. Bunun haricinde mevcut evlilikten doğan çocukları var ise eğer uygun koşullara sahip olmaları halinde hak sahipliğine sahiptir. Böylece yetim maaşı alabilmek amacıyla kız çocuklarının dünya evine girmemiş ya da sigortalı bir işte çalışmıyor olması gerekir. Erkek çocuklar için ise 18 yaşına kadar faydalanma hakkı tanınmıştır. Diğer taraftan erkek çocukları üniversite eğitimine devam ediyorsa eğer 25 yaşına kadar aynı şekilde bu haktan faydalanabilir.