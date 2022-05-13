Emekliler Bu Yaz 5 Yıldızlı Otellerde 1 TL Dahi Ödemeden Tatil Yapacak, hepsini Devlet Karşılıyor! Sosyal devlet ilkesi kuralı gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanmakta olan sosyal güvencelerin etki alanı her geçen gün genişletilmeye devam ediliyor. Daha çok yurttaşın faydalanmasını önünün açıldığı sosyal güvence destekleri bulunan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan şimdi de kaplıca tedavisi desteği geldi.

Sağlık kuruluşlarında tedavisi yerine gelmeyen ya da uzman önerisi ile kaplıca tedavisi ile başvurması gerekli olan vatandaşlar açısından sosyal güvenlik kurumu, kaplıca tedavisi desteği alıyor. Işte karşınızda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan kaplıca tedavisi desteğinin ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan kaplıca tedavisi desteğinden kimler faydalanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaplıca tedavisi adı altında yeni bir tedavi desteği emekli vatandaşların hizmetine sunuldu. Kaplıca gibi bir şifa kaynağından değişik hastalıklar sebebiyle faydalanmaya ihtiyaç duyan fakat maddi imkansızlıklar sebebiyle bu sağlık hizmetinden faydalanamayan vatandaşlar açısından sosyal güvenlik kurumu destek olmaya başladı. Buna göre SGK, vatandaşların kaplıca tedavi giderlerini karşılama sözü verdi. Fakat her sosyal güvence uygulamasında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu, kaplıca tedavisi için bazı koşulların yerine getirilmesini talep ediyor.

SGK kaplıca tedavisi desteğinden faydalanmak amacıyla vatandaşlardan resmi sağlık kurumları tarafından hazırlanmış olan "Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon" ya da "tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji" uzmanı hekimin onayının alınması gerekir.

Düzenlenen sağlık kurulu raporu içerisinde ise önerilen tedavi başta olmak üzere seans ile gün sayısı gibi bütün bilgilerini spesifik bir biçimde yer alması gerekir.