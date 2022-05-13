Devletten 600 TL ödeme yapılacak! Başvuru yapacaklar listesi açıklandı

Eşini Kaybeden Kadınlara Devlet Tarafından Destek Sağlanıyor: 600 TL Almak İçin Tek Yapmanız Gereken İse... Bütün kesimlerden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulmakta olan çeşitli destek kampanyaları sürüyor. Bunların büyük bir bölümü ise kadınların hayatını daha da kolay bir şekilde idame ettirebilmelerine ilişkin bir şekilde veriliyor. İhtiyaç sahibi ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kadınlar, yardım programı kapsamında 2 ayda bir düzenli bir şekilde ayda 275 TL ve 2 ayda 500 TL olmak üzere bu destekten faydalanıyor. Bu yardım programı kapsamında eşi hayatını kaybetmiş kadın, dul kadın maaşı ismi ile bir ödeme almaktadır. Resmi nikahlı olduğu eşi hayatını kaybetmiş olan sosyal güvencesi olmayan ve yaşadığı hane içerisinde sosyal güvencesi bulunmayan kadınlar, kimlik kartları ile beraber müracaat işlemlerini yerine getirdiklerinde bu destek ödemelerinden anında faydalanabiliyor. Aylık 275 TL tutarında olan bu destek, iki ayda bir ödenmektedir ve toplamda 550 TL gibi bir rakama ulaşmaktadır.

Dul Kadın Maaşı Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Resmi nikahlı eşi hayatını kaybeden ve herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan bütün kadınların, bu destek programından faydalanmaları açısından müracaat işlemlerini yapmaları gerekir. Müracaat işlemleri ise ilçelerde kaymakamlıklar içerisinde ve illerde ise valilikler içerisinde bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma veya Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Müracaat işlemleri esnasında yalnızca Kimlik belgesinin yanında bulunması yeterlidlr.